Ozan Tufan gidici

Hull City Kulübü Başkan Vekili Kesler, Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren takımı hakkında konuştu.

Hull City'de forma giyen Türk futbolcular Ozan Tufan ile Abdülkadir Ömür'ün takıma katkısına değinen Kesler, Ozan ile ilgili kendilerinden bilgi alan, devamlı onu takip eden kulüpler olduğunu söyledi.

Ozan'ın Premier Lig'in önemli futbolcularından olmaya aday olduğunu anlatan Kesler, şöyle konuştu:

Takıma yeni gelen Abdülkadir Ömür de çok özel bir oyuncu. Her ne kadar Trabzon'daki yaşadığı o inişli, çıkışlı dönemler, sakatlıklar bizi tedirgin de etse takıma çok kolay ve çabuk adapte oldu. Çok elit bir oyuncu. Farkını hemen gelir gelmez fark ettirdi. Biz, sadece ekip olarak onun işte adaptasyonunu hızlandırdık.

Takımı çok sahiplendi. Acun Bey'i çok seviyor. Şimdi bizden tekrardan milli takıma gitti. Bizi de gururlandırdı. Seyirciler, Ozan ile Abdülkadir'i çok seviyor. Abdülkadir'i de yani böyle yadırgamadan hemen kabullendiler. Ozan'ın kendi tezahüratı var. Taraftar, kendi adına bir tezahürat yapıyor. Abdülkadir'in de tezahüratı başladı. Dolayısıyla çok gururluyuz.