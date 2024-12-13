Özbek futbolunun genç yeteneği kapağı La Liga'ya attı

18 yaşındaki futbol yeteneği Lazizbek Mirzaev, Özbekistan’ın Lokomotiv kulübü ve genç milli takımlarının yıldızı, kariyerini İspanya'nın La Liga ekiplerinden C. D. Leganés’te sürdürecek.

Lokomotiv kulübü, Mirzaev’in Leganés’e transferini duyurdu. Takım, La Liga'da 17. sırada yer alırken, Mirzaev'in bu transfere karar verme süreci de büyük bir dikkatle izlendi. Kulübün açıklamasında, Mirzaev’in Lokomotiv futbol akademisinde Saydullo Tursunov'un rehberliğinde futbola başladığı belirtildi. Özbekistan'ın U17 takım kaptanlığına seçilen Mirzaev, yeteneği ve liderliğiyle büyük takdir topladı.

Özbek futbolunun geleceği olarak gösterilen Mirzaev, 2023 yılında U17 Dünya Kupası’nda Özbekistan'ı temsil ederek, dünyanın dört bir yanındaki scoutların ilgisini çekmişti. Bu turnuva, onun uluslararası arenada adını duyurmasında önemli bir rol oynadı.

Mirzaev, bu yılın başlarında İspanya'da Leganés'in antrenmanlarına katılmış ve 18 yaşını doldurduktan sonra resmi sözleşme imzalayacağı duyurulmuştu. 2023 Süper Lig sezonunda 14 maçta forma giyen Mirzaev, Lokomotiv kulübüyle geçirdiği sürede büyük bir çıkış yaptı ancak kulübü, Süper Lig'den Pro Lig'e düştü.

Mirzaev'in geleceği, Leganés için oldukça parlak görünüyor. Orta saha oyuncusu olarak hem defansif hem de ofansif anlamda yetenekleriyle dikkat çeken Lazizbek, İspanya'da kendini daha da geliştirmeyi hedefliyor. Lokomotiv, onu yetiştiren akademisinin gururu olduğunu belirterek, gelecekteki başarıları için ona şans diledi.