Özbekçe bilmeyen vatandaşlara devlet hizmeti verilmeyecek

Milli Şahlanış Demokrat Partisi lideri Alişer Kadirov, Rusya Federasyonu Devlet Duması Volodin'in Rusya'ya gelen göçmenlerin Rus dilini bilmesi gerektiği yönündeki açıklamasının ardından “Elbette. Rusya'da çalışacak olanların Rus dilini bilmesi gerekiyor ancak bu, Özbekistan'da yaşayan Rusların Özbek dilini bilmemesi gerektiği anlamına gelmiyor; öyle mi? Özbekistan'da yaşayan her milletten vatandaşların Özbekçe dilini bilmesi gerektiğine inanıyorum. Kanunlarımızda diğer milletlerden vatandaşların kendi ana dillerini ve geleneklerini öğrenmeleri için gerekli koşulların yaratılmasının yanı sıra, anaokulu ve liseden başlayarak Özbekçenin zorunlu olarak tanımlanması gerekmektedir. Özbekçe bilmeyen bir kişinin sadece kamu hizmetinde çalışamamasının yanı sıra kamu hizmetlerinden de faydalanabilmesini sağlamamız gerekiyor” diye yazdı konuştu.

Özbek kamuoyu, son yıllarda artan Rusça baskının bertaraf edilerek ana dilin güçlendirilmesi gerektiğine dair ciddi bir tartışma yürütüyor. Özbek basını, Alişer Kadirov'un haklı olduğu konusunda hemfikir. Özbek halkı özellikle Rusçadan kurtulmak için genç nesillere Özbekçeyi destekleme fonları açıklamaya hazırlanıyor.

Üniversite tahsilini 1997'de Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayan 1975 doğumlu Kadirov, 2019'da Milli Şahlanış Demokrat Partisi Genel Başkanlığına seçilmişti.