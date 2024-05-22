Özbekistan Cumhurbaşkanı İran Büyükelçiliğini ziyaret etti

Mirziyoyev, merhum İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü münasebetiyle açılan taziye defterine samimi bir not bıraktı.

Özbek Lider, İran'ın Özbekistan Büyükelçisi Muhammedali İskenderi ile yaptığı kısa görüşmede, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmaya büyük katkı sağlayan, halkın refahını artıran ve İran'ın uluslararası otoritesini güçlendiren seçkin bir devlet adamı ve politikacı olduğunu vurguladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı önceki gün İran'ın Dini Ruhani Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e taziye mesajı göndermişti.