Özbekistan Cumhurbaşkanı İran Büyükelçiliğini ziyaret etti

Kaynak: Haber Merkezi
Özbekistan Cumhurbaşkanı İran Büyükelçiliğini ziyaret etti

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, bugün İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliğini ziyaret etti ve Cumhurbaşkanı İbrahim Riesi'nin trajik ölümüyle ilgili başsağlığı diledi.

Mirziyoyev, merhum İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü münasebetiyle açılan taziye defterine samimi bir not bıraktı.

Özbek Lider, İran'ın Özbekistan Büyükelçisi Muhammedali İskenderi ile yaptığı kısa görüşmede, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmaya büyük katkı sağlayan, halkın refahını artıran ve İran'ın uluslararası otoritesini güçlendiren seçkin bir devlet adamı ve politikacı olduğunu vurguladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı önceki gün İran'ın Dini Ruhani Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e taziye mesajı göndermişti.

uzb-pres-irn.jpg

Son Haberler
‘Bende anahtar vardı’ oyunu tam not aldı Kültür Sanat
‘Bende anahtar vardı’ oyunu tam not aldı
Daltonlar çetesinin lideri Barış Boyun İtalya'da yakalandı Gündem
Daltonlar çetesinin lideri Barış Boyun İtalya'da yakalandı
Müsavat Dervişoğlu: En düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerine çıkarılmalı Gündem
Müsavat Dervişoğlu: En düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerine çıkarılmalı
Samsun’da organik tarım yapan çiftçiler artıyor Yerel Haberler
Samsun’da organik tarım yapan çiftçiler artıyor
Bu mekanlardan döner yiyenler tehlikede! İstanbulluları korkutan görüntüler Ekonomi
Bu mekanlardan döner yiyenler tehlikede! İstanbulluları korkutan görüntüler
Yargıtay’dan tüm kiracıları sevindirecek karar. Ev sahipleri şok geçirecek Gündem
Yargıtay’dan tüm kiracıları sevindirecek karar. Ev sahipleri şok geçirecek
Ektikleri kenevirleri sularlarken yakalandılar Yerel Haberler
Ektikleri kenevirleri sularlarken yakalandılar