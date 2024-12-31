Özbekistan'da 'Devlet Sırları Yasası' onaylandı

Şevket Mirziyoyev, 1993 yılında kabul edilen eski "Devlet Sırları Yasası"nın yerine geçecek yeni düzenlemeyi onayladı. Bu yasa, devlet sırlarının korunması ve yönetilmesi konusunda köklü değişiklikler sunuyor. 2025 yılında yürürlüğe girecek bu yasa, devlet sırlarının sınıflandırılması, korunması ve bu bilgilere erişim için gereken şartları belirliyor.

Yasanın en önemli değişikliklerinden biri, devlet sırlarının dört ana kategoriye ayrılması olarak dikkat çekiyor. Söz konusu kategoriler askeri alandaki bilgiler, dış politika ve dış ekonomik ilişkiler, istihbarat ve güvenlik faaliyetleri, ekonomik, eğitim, bilim ve teknolojiye dair bilgiler olarak sıralanmış durumda. Bu sınıflandırma, önceden daha belirsiz olan gizlilik seviyelerini daha net hale getiriyor.

Eski yasada, devlet sırlarının hangi şartlarda kullanılabileceği ve bu bilgilerin dışa sızmasının engellenmesi konusunda detaylı düzenlemeler bulunmuyordu. Bu yeni düzenleme, hükümetin, devlet sırlarının korunması ve yayılmaması adına gerekli önlemleri almasına olanak tanıyacak.

Bundan önceki yasada devlet sırlarının sınıflandırılması ve bu bilgilere kimlerin erişebileceği konusunda belirsizlikler bulunuyordu. Yeni yasada ise bu konuda daha fazla şeffaflık getirilerek, devlet sırlarından faydalanacak organizasyonlar için daha net prosedürler belirlendi. Özellikle, devlet sırlarıyla ilişkili devlet organlarının yetki alanları belirlenmiş ve bu alanlardaki sorumluluklar açıklığa kavuşturuldu.

Yasada ayrıca, devlet sırlarının korunmasını sağlamak için hükümetin ve ilgili organların sorumlulukları da belirlenmiş durumda. Bu sorumluluklar, devletin güvenliği ve vatandaşlarının haklarını korumak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, devlet sırlarının ifşa edilmesi durumunda bu eylemin neden olacağı potansiyel zararlar da hesaba katıldı.

Devlet sırlarının dışa sızmasının engellenmesi için belirli kontrol mekanizmaları oluşturulmuş olup, bu mekanizmalar devletin ulusal güvenliğini sağlamak adına önemli bir rol oynaması bekleniyor. Özellikle, hükümetin diğer ülkelerle veri paylaşımına yönelik kurallar ve prosedürler de net bir şekilde tanımlandı.

Yeni yasada ayrıca, hükümetin gizli bilgi paylaşımının nasıl yapılacağı ve yabancı ülkelerle bu bilgilerin nasıl paylaşılacağı konusunda da düzenlemeler getirilmiştir. Böylece, devlet sırlarının ihlali önlenmiş olacak ve bu bilgiler yalnızca yetkili kişiler ve kurumlar tarafından kullanılabilecek.