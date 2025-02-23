Özbekistan'ın ilk dijital trafo merkezi faaliyete geçti

Özbekistan’ın Jizzah bölgesinde bulunan Zafarabad Trafo Merkezi, Shanghai Electric tarafından faaliyete geçirilen ülkenin ilk dijital trafo merkezi olarak dikkatleri üzerine çekti. 220 kV gerilimle çalışan bu merkez, bölgedeki elektrik arzını önemli ölçüde iyileştirmeyi hedefliyor. PR Newswire aracılığıyla yayımlanan açıklamada, Shanghai Electric'in projeyi başarıyla tamamladığı belirtildi.

ELEKTRİK SORUNUNU ÇÖZMEYE YÖNELİK ÖNEMLİ ADIM

Zafarabad Trafo Merkezi, 75.000 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilerek, 400 MW kapasiteye sahip olacak. Bu kapasite, evlerin ve iş yerlerinin elektrik ihtiyacını iki katına çıkararak, bölgedeki elektrik ve doğalgaz sıkıntılarından kaynaklanan ısınma sorunlarına çözüm sunmayı amaçlıyor. Özellikle kış aylarında, doğal gaz ve elektrik sıkıntıları nedeniyle halk, eski tip soba ve geçici ısınma yöntemlerine başvurmak zorunda kalıyordu. Yeni trafo merkezi ile artık bu sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

YENİ SİSTEMLE YÜK DAĞILIMI VE GÜVENLİK ARTACAK

Dijital trafo merkezinin en dikkat çeken özelliği, tam otomatik kontrol sistemine sahip olması. Bu sistem, tesisin daha verimli ve güvenli çalışmasını sağlarken, ekipman arızaları gibi durumlarda hızlıca müdahale edilmesine olanak tanıyor. Zafarabad Trafo Merkezi, 220 kV gerilimi 110 kV'a düşüren iki adet 250 MW ototransformatöre sahip. Bu, yük dağılımını daha verimli hale getiriyor. Ayrıca, gelişmiş izleme ve veri toplama sistemleri sayesinde manuel müdahaleye gerek kalmadan tesisin durumu sürekli kontrol edilebilecek.

PROJE, ASYA KALKINMA BANKASI TARAFINDAN DESTEKLENDİ

Zafarabad Trafo Merkezi'nin inşaatı 2021 yılında başlamıştı. Bu projeye finansman sağlayan kurum Asya Kalkınma Bankası oldu. Aynı yıl, Shanghai Electric’in, projenin anahtar teslim inşaat ihalesini kazandığı belirtilmişti. Shanghai Electric, bu dijital trafo merkezi ile, Özbekistan’daki enerji altyapısının modernizasyonuna büyük katkı sağlamayı amaçlıyor.

Bu gelişme, Özbekistan'ın enerji altyapısındaki önemli bir adım olup, ülkenin dijital dönüşüm sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Aynı zamanda, Çinli şirketin uluslararası alandaki etkisini ve teknolojik ilerlemelerini gösteren bir örnek olarak dikkat çekiyor.