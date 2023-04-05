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Dursun Özbek'ten Fenerbahçelileri kızdıracak sözler. 'Onlar 4. yıldızı takamadan 5. yıldızı takarız'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yendiği derbi sonrası yakın çevresine çarpıcı açıklamalar yaptı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 11:21
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Özbek'ten Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama

Dursun Özbek'ten Fenerbahçelileri kızdıracak sözler. 'Onlar 4. yıldızı takamadan 5. yıldızı takarız'
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Süper Lig'de Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-2 yenmesi, en çok Galatasaray'ın işine yaradı.

Zirvede puan farkı açıldı.

Sarı-kırmızı camia, bu mağlubiyet sonrası 'şampiyonluğa az kaldı' yorumlarını yapmaya başladı.

Dursun Özbek, derbiyi kongre üyeleri ve Galatasaraylı iş adamları ile birlikte izledi.

''FENERBAHÇE 4. YILDIZI TAKMADAN BİZ 5'İ TAKARIZ''
Dursun Özbek'in yakın dostlarına, "Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız" dedi. Her şey planladığımız gibi giderse, birkaç yıla Türkiye'de rakipsiz oluruz" dediği öğrenildi.

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