Özcan Deniz, ağabeyine ateş püskürdü: Bana ihanet ettin!

Özcan Deniz, ailesinin kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Geçtiğimiz günler anjiyo olan ünlü oyuncu ve şarkıcı günler sonra sessizliğini bozdu.

Ercan Deniz, kardeşi Özcan Deniz'i vergi kaçırmakla suçlamış, hatta ihbar etmişti. Bunun üzerine de Özcan Deniz'in gelirleri giderleri inceleme altına alınmıştı.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Bir süredir sessizliğini koruyan Özcan Deniz, sonunda patladı. Ağabeyinin uyuşturucu bağımlısı ve dolandırıcı olduğunu söyleyen Deniz, açtı ağzını yumdu gözünü...

Özcan Deniz şu ifadeleri kullandı; ''Çok şükür ki tertemizim. Ben ve hiçbir şeyden haberi olmayan, senin kirli işlerine alet etmeye çalıştığın, 2 küçük kız çocuğu sahibi, en küçük KIZ KARDEŞİMİZ MELEK de dahil tertemiziz. Yanımda durduğu için kin kustuğun, her gün mesajlar atarak utanç verici, ağıza alınmayacak enses küfürler ettiğin kız kardeşim SİBEL tertemiziz. Korkutarak, ÖLÜMLE TEHDİT EDEREK çevirdiğin bütün kirli işlerin faturasını bizlere kesmeye çalışıyorsun. Tüm aileyi darmaduman ettin. Ne bu hırs ve öfken anlamak mümkün değil!

Yasaklı maddelere bulaştın, Alkoliksin, kafan süngere dönmüş durumda. Paraya tapıyorsun. Akıl tutulması içindesin, gaflet içindesin. Atfettiğin bütün suçlar sana ait. Ama sen herkesin hayatını karartmaya ant içmişsin. Herkesin ekmeği ile oynuyorsun. Durmadın, durmuyorsun, durmayacaksın. Seninle ilgili beni 30 yıldır herkes uyardı. Ama ben tek erkek kardeşim olan seni kenara atmadım, sahip çıktım. ŞU AN SENİN YAPTIĞIN GİBİ SATMADIM. Şimdi finalde herkesi haklı çıkardın. Bu kadar "Şahsiyet yoksunu" olabileceğini öngöremedim. Bu süreçte bile yaptığın onca ihanete ve kötülüğe rağmen sana zarar gelmesin diye kılı kırk yararak süreç yürüttüm. Hakketmediğin ne varsa sana fazlasıyla verdim. Ama sen her defasında daha fazlasını istedin. Asıl seni yiyip bitirmişlere sırtını dayayıp bana ihanet ettin. Beni sattın.''