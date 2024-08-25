Özcan Deniz ailesine rest çekti: İsteseler canımı vereceğim çoğu insanı hayatımdan çıkardım

Bir süredir menajerliğini de üstlenen ağabeyi Ercan Deniz ile arası bozuk olan Özcan Deniz, son paylaşımıyla aile üyelerine adeta savaş açtı.

AĞABEYİNİN PAYLAŞIMI SONRASI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ağabeyi Ercan Deniz'in Müge Anlı’nın “Her ailede böyle bir itici güç vardır. Biri para kazanır, bir kardeş alır yürür. Allah sadece o yesin diye vermez o ona o parayı… Diğer kardeşlerine de kol kanat gelsin diye verir" sözlerinin yer aldığı bir video paylaşıma Özcan Deniz'den yanıt geldi.

Ünlü şarkıcı, ilk olarak "...Stres kontrolü olmayan kişi en yakın aile bireyiniz dahi olsa uzak durun. Çünkü o, haklı haksıza bakmaz. O an yaşadığı zihinsel karmaşaya ve şahsi çıkarına sizi de kurban eder. Bu ağır bir cehalet türüdür ve baş edilemez. Sabır ve sükunet erdemli davranışlardır. Her insanda bulunmaz…" paylaşımında bulundu.

"İSTESELER CANIMI VERECEĞİM ÇOĞU İNSANI HAYATIMDAN ÇIKARDIM"

Ünlü isim, ardından Sabahattin Ali'nin "İsteseler canımı vereceğim çoğu insanı hayatımdan çıkardım. Çünkü yokluklarına üzülmek, yaptıklarını üzülmekten daha kolay…" sözleriyle aile üyelerine olan kırgınlığını dile getirdi.

"Siz kaç aile ferdi tarafından ihanete uğradınız?" diye soran Özcan, "Kaç yıkım yaşattılar size ve tekrar ayağa kalktınız? Mutluluğunuz kaç kişinin mutsuzluğu oldu? Kaç en yakınınızdaki kişi sizi sadece gelir kapısı olarak gördü ve o kapıyı kapattığınızda adınızın yanına kocaman bir sıfır koydu? Sırtınızda ekmeğinizi yemiş kaç kişinin hançeri var?" sözleriyle adeta sitem etti.