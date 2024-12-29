Özcan Deniz ailesini sildi! 'Bana yaşattığınız her ihanete minnettarım'

Son günlerde Kızıl Goncalar dizisindeki başarılı performansı ile dikkat çeken Özcan Deniz, ailesi ile yaşadığı sorunlar ile hayranlarını üzdü.

Özcan Deniz'e ağabeyi Ercan Deniz'in yanı sıra kız kardeşi Yurda Güler de anlaşmazlık içine girmişti. Kız kardeşi Yurda Güler'in eşi Samar Dadgar hakkındaki sözleri üzerine Özcan Deniz, yoluna artık 'çekirdek ailesi eşi ve oğluyla devam edeceğini vurguladı.

Özcan Deniz yaptığı bir dizi paylaşımla ailesi ile sorunlarını takipçileri ile paylaştı.

"HER İHANET BİR DERS OLDU"

Özcan Deniz, ailesine kapılarını kapattığı paylaşımında "Bana yaşattığınız her ihanetle çok şey öğrettiğiniz için teşekkür borçluyum" ifadelerini kullandı.

DERİN KIRGINLIĞINI KALEME ALDI

Sosyal medya üzerinden ailesine karşı olan kırgınlığını kaleme alan Özcan Deniz, "Yarın her şey geçse de, kalpte bıraktığı tortu asla geçmez. Bende bu tortuyu bırakanlar bir gün anlayacaktır" dedi.

"HEPSİNİ UNUTTUNUZ AMA BEN HİÇ UNUTMADIM"

Paylaşımında geçmişte yaşadığı zor günlere de değinen Deniz, "Bir zeytini dört kere ısırarak kahvaltı yaptığımız günlerden, yatağa aç girdiğimiz günlerden geldik. Ben tek bir gününü bile unutmadım" diyerek ailesiyle birlikte yaşadığı zor günleri hatırlattı. Ancak, kardeşleriyle aralarındaki değer farklılığının kendisini bu noktaya getirdiğini söyledi.

Paylaşımının sonunda Özcan Deniz, hayatında sadece eşi Samar Dadgar ve oğlu olacağını vurgulayarak "Bana iyi gelenlerle, dağımın karı karım ve bahçemin en güzel gülü yavrumu yanıma aldım" dedi.

Özcan Deniz, ailesine "Bana yaşattığınız her ihanetle çok şey öğrettiğiniz için teşekkür borçluyum" dedi.