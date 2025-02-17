Özcan Deniz hastanelik oldu! Eşi Samar Dadgar ateş püskürdü

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Özcan Deniz, tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

Ünlü ismin annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkında sözlü tehdit ve şiddet gördüğü iddiasıyla uzaklaştırma kararı almıştı. Aile içinde tansiyon yükselirken Samar Dadgar'ın kayınvalidesi ve Deniz'in kız kardeşi Yurda Güler tarafından şiddet gördüğü iddia edilmişti.

ÖZCAN DENİZ'DEN AYETLİ YANIT GELMİŞTİ

Annesine sosyal medya hesabından yanıt veren Özcan Deniz, Enfal suresi 30. ayeti paylaşarak tepkisini göstermişti.

HASTANELİK OLDU

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar ise şaşırtan bir paylaşımda bulundu. Tüm bu yaşananların ardından Özcan Deniz hastanelik oldu.

" HEPİNİZİ CEHENNEM ATEŞİNDE YAKACAĞIM”

Eşinin ailesine meydan okuyan Dadgar, "Bitmedi düşmanlığınız, bitmedi tuzaklarınız. Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım. Hastaneye gidiyorum yoldayım. Nefes alamıyorum. Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım. Asıl o zaman oturun izleyin. Hepinizi bak hepinizi!" ifadelerini kullandı.