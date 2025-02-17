Özcan Deniz kalp krizi geçirdi

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle son dönemde gündemde. 52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile bazı sorunlar yaşamıştı.

Kardeşleriyle yaşadığı gerginliğin ardından sosyal medya hesabından göndermeli paylaşımlarda bulunan Özcan Deniz, tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu ifade etmişti.

tv100'den Onur Üçkarışoğlu'nun özel haberine göre, Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle kalp krizi geçirdi. Deniz hakkında çıkan haberleri gördükten sonra sette fenalaşarak bayıldı: Apar topar Edirnekapı’daki setten hastaneye kaldırılan Deniz’in kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Kız kardeşi Yurda Güler tarafından şiddet gördüğü iddia edilmişti.

KALBİNE STENT TAKILACAK

Yapılan ilk müdahalenin ardından Anjiyo yapılan Deniz, iki hafta sonra yeniden hastaneye gidecek ve kalbinde tıkalı olan damarına stent takılacak. Şimdilerde ünlü oyuncunun eşi Şamar Dagdar ile evinde istirahat ettiği öğrenildi.

"ÖZCAN'A BİR ŞEY OLURSA...."

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan paylaşım geldi. Eşinin ailesine tepki gösteren Dadgar, "Bitmedi düşmanlığınız, bitmedi tuzaklarınız. Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım. Hastaneye gidiyorum yoldayım. Nefes alamıyorum. Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım. Asıl o zaman oturun izleyin. Hepinizi bak hepinizi!" ifadelerini kullandı.