Özcan Deniz'den ağabeyine zehir zemberek sözler!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özcan Deniz'den ağabeyine zehir zemberek sözler!

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla magazin gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Özcan Deniz, sosyal medya hesabından ağabeyine zehir zemberek sözler kullandı.

Aile içi sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz, sosyal medya hesabından ağabeyinin bir fotoğrafını yayınlayarak öfke kustu.

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Deniz, isim vermeden yaptığı üstü kapalı paylaşımların ardından, ağabeyi Ercan Deniz'in bir fotoğrafını paylaşarak ateş püskürdü.

"HAKKIMIZ SANA HARAM OLSUN!"

Ercan Deniz'in, "Hakkımı helal ettim" sözlerine göndermede bulunan Özcan Deniz, şu ifadeleri kullandı;

"Ah canım kardeşim (Ağabeyim diyecektim)! Bana hakkını helal etmişsin. Nankörlük yaptığın ben, hakkını çalıp savurduğun oğlum, ayırmaya çalıştığınız ve kafasını gözünü yarıp iftiralar attığınız karım ve de 35 yıl karnını doyuran sektördeki herkese attığın iftiralardan dolayı, binlerce kişi hep bir ağızdan, hakkımız sana haram olsun!"

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