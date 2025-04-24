Özcan Deniz’den çadırlı önlem! Geceyi dışarıda geçirdi

Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında meydana gelen İstanbul’da oldukça etkili olan en büyüğü 6,2’lik çok sayıda deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

PANİK ANINDA YÜKSEKTEN ATLADILAR

Deprem anında panik yaşayan yaklaşık 230 kişi kendini yüksek yerlerden dışarı atarak yaralanmalar meydana geldi. 6,2’lik depremde vatandaşların yaşadığı binalarda yıkım yaşanmazken, kimi metruk binalarda ise çökmeler yaşandığı öğrenildi.

VATANDAŞLAR GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİ

Geceyi evde geçiremeyen bazı vatandaşlar ise araçlarında, parklara kurdukları çadırlarda ya da belediyelerin açtığı tesislerde geçirmeyi tercih etti.

ÖZCAN DENİZ EŞİYLE GECEYİ ÇADIRDA GEÇİRDİ

Ünlü sanatçı Özcan Deniz ve eşi Samsar Dadgar da deprem korkusuyla geceyi bahçelerinde geçirdi. Ünlü sanatçının eşi Samsar Dadgar, geceyi evlerinde değil evlerinin bahçesine kurdukları çadırda geçirdiklerini duyurdu.