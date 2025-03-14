Özcan Deniz’e bir şok daha! Abisi ihbarda bulundu

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündem olan Özcan Deniz, özellikle kardeşi Ercan Deniz’in yaptığı açıklamalar, sanatçının zor bir süreç yaşamasına neden oldu.

Ünlü şarkıcı kardeşinin iddiaları üzerine Özcan Deniz’in Sarıyer’deki villasına kaçak yapı eklediği ileri sürülmüş ve Deniz, bu sebeple savcılığa ifade vermek zorunda kalmıştı. Ünlü isim hakkında vergi incelemesi başlatıldı.

“HEPİMİZ NEYSE CEZAMIZI ÇEKELİM”

Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz kardeşini kendisinin ihbar ettiğini söyleyerek "Bütün konserlerin nerede, ne şekilde, kaça gittiğine dair elimde sözleşmeler var. Ben vergi denetmenini aradım, randevu istedim. Kendim gideceğim masalarına koyacağım. Kendim gidip kendimi de ihbar edeceğim. Melek Hanım'ı da ihbar edeceğim. Onu da ihbar edeceğim. Hepimiz cezamız neyse çekelim. Ben ceza çekmeye razıyım usta. Kendimi de onları da yakmaya hazırım ben" ifadelerini kullandı.

Kanal D habere açıklamalar yapan Ercan Deniz'e göre Özcan Deniz'in geliri beyanının çok üstünde. Ercan Deniz "4 senede 35 milyon gelir beyan etmiş. 4 senede 100 milyon kredi kart harcaması var. Bir de 30 milyonluk arabası var. Ayrıca inşaatlara 100 milyon para yatırmış.