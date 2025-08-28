Özcan Deniz’e ölüm tehdidi! Ağabeyi silahla villayı bastı

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in ailesiyle yaşadığı kriz bitmek bilmiyor. Deniz'in Zekeriyaköy'deki 2 villayı ağabeyine devrettiği ve aralarındaki sorunları böylece çözdükleri iddia edilmişti. Ama öyle olmadı.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Bi Bakalım programının sunucuları Ali Eyüboğlu ve Elife Yılmaz dikkat çeken iddialarda bulundu.

İddiaya göre, protokol sağlanmadan önce Özcan Deniz ve kardeşi Melek Deniz’in yaşadığı 3 villaya silahıyla giden Ercan Deniz “Benden çaldıklarınızı vermezseniz hem kendimi hem sizleri öldürürüm” dedi.

Öte yandan Zekeriyaköy'deki Jandarma ekiplerinin olay yerine gelip müdahale bulunduğu öğrenildi. Bu yaşanan gelişmeden sonra Özcan Deniz'in ağabeyi ile masaya oturmaya karar verdiği aktarıldı.