Özcan Deniz'e ölüm tehdidi. Geçen hafta kalp krizi geçirmişti!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, son zamanlarda ailesiyle yaşadığı anlaşmazlık ve tartışmalar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Geçtiğimiz hafta annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılan Deniz’in kalp spazmı geçirdiği ortaya çıkmıştı. Hastanede tedavi ve kontrollerinin tamamlanmasından sonra taburcu olan Özcan Deniz’in, doktorunun gerek görmesi halinde önümüzdeki günlerde kalp damarlarına stent takılabileceği öğrenildi.

ABİSİ HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Bu gelişmelerden sonra Özcan Deniz’den flaş bir hamle geldi. Deniz, ağabeyi Ercan Deniz hakkında kendisini ve ailesini hedef alarak ölümle tehdit ettiğini öne sürerek mahkemeye başvurdu.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Özcan Deniz’in koruma talep etiği belirtildi. Özcan Deniz’in bu talebini değerlendiren mahkeme ağabey Ercan Deniz’in önümüzdeki 3 ay boyunca Özcan Deniz’e ve eşi Samar Dadgar Deniz’e yaklaşmaması yönünde karar verdiği öğrenildi.