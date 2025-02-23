Özcan Deniz'e ölüm tehdidi. Geçen hafta kalp krizi geçirmişti!

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Özcan Deniz'e ölüm tehdidi. Geçen hafta kalp krizi geçirmişti!

Son günlerde ailesiyle yaşadığı tartışmalarla gündeme olan ve geçtiğimiz hafta kalp krizi geçiren Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz hakkında kendisini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, son zamanlarda ailesiyle yaşadığı anlaşmazlık ve tartışmalar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Geçtiğimiz hafta annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılan Deniz’in kalp spazmı geçirdiği ortaya çıkmıştı. Hastanede tedavi ve kontrollerinin tamamlanmasından sonra taburcu olan Özcan Deniz’in, doktorunun gerek görmesi halinde önümüzdeki günlerde kalp damarlarına stent takılabileceği öğrenildi.

ABİSİ HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Bu gelişmelerden sonra Özcan Deniz’den flaş bir hamle geldi. Deniz, ağabeyi Ercan Deniz hakkında kendisini ve ailesini hedef alarak ölümle tehdit ettiğini öne sürerek mahkemeye başvurdu.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Özcan Deniz’in koruma talep etiği belirtildi. Özcan Deniz’in bu talebini değerlendiren mahkeme ağabey Ercan Deniz’in önümüzdeki 3 ay boyunca Özcan Deniz’e ve eşi Samar Dadgar Deniz’e yaklaşmaması yönünde karar verdiği öğrenildi.

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