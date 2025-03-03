Özcan Deniz'e soruşturma başlatıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Özcan Deniz'e soruşturma başlatıldı

Özcan Deniz hakkında "İmar Kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçlarından" soruşturma başlatıldı. Ünlü şarkıcı ve oyuncu 5 Mart Çarşamba günü ifade verecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sanatçı Özcan Deniz hakkında Sarıyer, Uskumruköy'de bulunan ve sit alanı içeresinde kalan arazideki üç adet villaya ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanına çevrildiği tespiti üzerine "İmar Kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçlarından" soruşturma başlatıldı.

Özcan Deniz savcılıkça ifadesinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne çağırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sanatçı Özcan Deniz hakkında yapılan açıklama şöyle:

'Sarıyer İlçesi Uskumruköy de bulunan ve sit alanı içeresinde kalan arazideki üç adet villaya ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanına çevrildiği tesbiti üzerine İmar Kirliliğine neden olma ve Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Özcan Deniz şüpheli sıfatı ile ifadesi alınmak üzere 05.03 2025 Çarşamba günü saat 10.30 Cumhuriyet Başsavcılığı imar suçları bürosuna ifadeye çağrılmıştır.'

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