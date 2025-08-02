Özcan Deniz’in ağabeyi sessizliğini bozdu! "Çocuğumu babasız bırakmak istiyor" demişti!

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Özcan Deniz’in ağabeyi sessizliğini bozdu! "Çocuğumu babasız bırakmak istiyor" demişti!

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz, "Çocuğumu babasız bırakmak istiyor" diyerek ağabeyi Ercan Deniz’e sert çıkmıştı. Ercan Deniz, "Senaryo yazmayın, insanlar bu kaostan bıktı" diyerek kardeşinin ölüm tehdidi iddialarına cevap verdi.

Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Anjiyo olan ünlü isim, tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu belirtmişti.

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ÇOCUĞUMU BABASIZ BIRAKMAK İSTİYOR

Özcan Deniz geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından, "Sen şu an çocuğumu babasız, kimsesiz, sefalet içinde bırakacak kötülükler peşindesin. Sen o masumun ahından kurtulamazsın. Bunlar için verdiğim her mücadele uğruna ölmek bir şereftir" dedi.

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ERCAN DENİZ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Özcan Deniz’in paylaşımının ardından gözler Ercan Deniz’e çevrildi. Ercan Deniz, hakkındaki ölüm tehdidi suçlamaları kabul etmedi.

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"İNSANLAR BU YARATTIĞINIZ KAOSTAN SIKILDI"

Ercan Deniz "Sevgili Özcan Deniz, kimse kimseyi öldürmüyor, evine gelmiyor, aramıyor, sormuyor. Olan şeyler zaten yargıya intikal etti. Lütfen artık durumu ajite etmeyin, senaryolar yazmayın. İnsanlar bu yarattığınız kaostan sıkıldı. Ben işimde gücümdeyim, ailemleyim. Üç çocuğum ve mutlu bir yuvam var. Bu düzeni sizin ihanetiniz için bile olsa riske atacak hiçbir eylemde bulunmam. Siz de rahat olun, mutlu olun ve Türkiye Cumhuriyeti adaletinin kararlarını sabırla bekleyin. Çünkü ben öyle yapıyor olacağım."

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