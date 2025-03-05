Özcan Deniz'in ifadesi ortaya çıktı! Soruşturma başlatılmıştı

Sanatçı Özcan Deniz, 'İmar kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçlarından hakkında açılan soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı İmar Suçları Soruşturma Bürosuna gitti.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ünlü şarkıcı hakkında, Sarıyer'de sit alanı içerisinde bulunan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı gerekçesiyle "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Sarıyer Uskumruköy'de sit alanı olan arazideki Deniz'e ait üç villaya ruhsatsız ve izinsiz havuz ile ilave kapalı alan yapıldığı, garaj kısmının yaşam alanına çevrildiği belirlenmişti.

Bunun üzerine Deniz hakkında "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEDE

Avukatlarıyla birlikte yarım saat ifade veren ünlü şarkıcı, ifadeden sonra basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu. İnşaat sahibinin kendisi olmadığını belirten Deniz, “Evde oturan kişi olarak inşaatın ruhsata aykırı taraflarının varlığından belediyenin ihtarlarıyla haberdar oldum ve 'Bu, inşaatın yapan firmanın sorumluluğundadır, bunları düzeltin' diye Deniz Film'e ihtarname çektim. Maalesef buna hiçbir dönüş olmadı” dedi.

“MAĞDUR TARAFIM”

Belediyeye giderek yapı tadilat ruhsatı talebinde bulunduğunu anlatan Deniz, “İyi niyetli şekilde belediyeye gidip 'Burada ruhsata aykırı yapılar tespit edilmiş, ben de içinde oturan kişiyim ve mağdur tarafım. Bana yapı tadilat ruhsatı verin ki düzelteyim.' dedim. Belediye 14 Ocak'ta yani ben bu iyi niyetli müracaatı yaptıktan bir gün sonra şikayette bulunmuş” dedi. Kendisinin mağdur pozisyonunda olduğunu söyleyen Özcan Deniz, “İnşaat 1,5 - 2 yıl kadar Deniz Film tarafından sürdürüldü. Bu süreçte hiçbir dava söz konusu olmadı. Şu an vay sen misin yasal yollara başvuran muamelesi görüyorum. Tamamen mağdur pozisyonundayım” dedi.

“KİMSE ONU YİYEMEZ”

Deniz, durumu savcılığa da anlattığını belirterek, "Deniz Film Ercan Deniz'e ait bir firma. Bu inşaat, benim finanslarımla Ercan Deniz tarafından yapıldı. Sonrasında talep ettiğimde ise verilmedi ve ben kendimi korumak için intifa hakkı aldım. Sonra da mallarımın bana iade edilmesi için dava açtım ve iş çok başka bir yere gitti. Kendisi de beyan etti zaten 'Orası yıkılacak, yıkılsın.' dedi. Sanki ben yapmışım gibi ekranlara çıkıp yıkılsın dedi. Niyetini zaten biliyoruz. 'Orası yıkılsın ki arsa benim olsun. Madem evden çıkmıyorsun ben de evi yıktırtayım, arsa benim, arsayı satayım parayı indireyim.' Böyle bir şey olmayacak. Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez” dedi.

“AKIL TUTULMASI YAŞIYORUM”

Sağlık sorunlarıyla ilgili soru sorulması üzerine ise Deniz, “Ünlü birini güçlü, karşısındaki ünsüz birini zayıf zannediyor olabilirsiniz. Aslında ünlü biri güçsüz, zaafları olandır, kolay ateş edilebilen taraftır. Karşı taraf bunu çözdüğünde çok kolay saldırır. Sizin eliniz kolunuz bağlıdır, onlar gibi davranamazsınız. Maalesef bir sürü saçmalığın içindeyim şu an, akıl tutulması yaşıyorum. Nasıl çözüleceğine dair hiçbir fikrim yok. Bakın benim yerim burası, her şeyi burada arıyorum. Beni göreceğiniz yer burası” dedi.

İMALI PAYLAŞIM

İfade verdikten sonra Özcan Deniz, Instagram hesabından imalı paylaşımda bulundu. Deniz ailesine göndermede bulundu:

Adımın karşısına koyamadığınız sıfatları benden de beklemeyin artık. Beni evlat, kardeş olarak göremeyip 'rakip' olarak görüp yaptığınız düşmanlıkların, ayıbıyla günahıyla yaşayın. Bugün evimi başıma yıkmaya, yuvamı dağıtmaya çalışan sizleri Allah'a havale etmiyorum, Allah'a emanet ediyorum. Haklının acelesi yoktur. Sabırlıyım ve de başaramayacaksın!