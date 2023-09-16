Özcan Deniz'in koruma ordusuyla dolaşması dalga konusu oldu

Dinleyicilerinin ve sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde Alaçatı'daki bir mekanda sahne aldı. Konserin düzenlendiği alanda koruma ordusuyla görüntülenen Deniz'in görüntüleri ise gündeme damga vurdu.

Deniz, kendisine yaklaşmasını istemeyenler ile arasına büyük bir duvar ördü. Deniz'e toplamda 10 korumanın kendisine eşlik ettiği anlar görülürken, iki korumanın önden gidip yolu açtığı anlar dikkat çekti. Koruma kalkanının ortasında duran Deniz'in eşyalarını ise arkasından gelenler taşıdı.

Alaçatı'nın merkezi noktasında görüntülenen Deniz'in görüntüleri, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.