Özdağ ve Cübbeli arasında ‘cennete girme’ tartışması çıktı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü arasında ‘Cennete girme’ tartışması çıktı. Cübbelinin videosuna tepki gösteren Özdağ “Servetini fakirlere dağıt, 500 sene erken cennete gir” dedi.

Özdağ ve Cübbeli arasında ‘cennete girme’ tartışması çıktı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Cübbeli Ahmet arasında "zengin-fakir" tartışması ile "cennete girme" kavgası çıktı. Az bir mal varlığının olduğunu öne süren Cübbeli Ahmet, Özdağ için, "Cennete girmen söz konusu değil" dedi.

İsmailağa Cemati'nin önde gelen ismi "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, "Fakir 500 sene evvel cennete giriyor, zekatını veren zengin sabreden fakirden 500 sene sonra cennete giriyor. İkisi de cenneti hak etmiş, ama 500 sene evvel cennete girmek ne demek ya?" dediği video gündem oldu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Cübbeli Ahmet'in videosunu sosyal medyada alıntılayarak, "Ahmet Hoca, senin 500 sene cennetin kapısında beklemeni hiç istemem. Servetini fakirlere dağıt ve 500 sene erken cennete gir. Bir de sorayım, zengin şeyhler fakir müritlerinden 500 sene sonra mi cennete girecekler?" yazdı.

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"ÖZEL ŞOFÖRÜM MERCEDES İLE BENİ CAMİLERE TAŞIRDI"

Ardından bu kez Cübbeli Ahmet, Özdağ'ı alıntıladı. Sosyal medyada Özdağ'ı alıntılayan Cübbeli Ahmet, "Ey Ümit Özdağ! Benim babam 80 yılında Türkiye’nin demirinin yüzde 80’ini elinde bulunduracak derecede zengin idi. Ok Çivi markası hala birçoklarının hafızasında kazılıdır. 80 senesinde 15 yaşımdayken 80 model Mercedes’le özel şoförüm beni camilerde sohbete taşırdı" dedi.

Zengin bir aileden geldiğini söyleyen Cübbeli Ahmet, bunun ardından 28 Şubat'a atıfta bulunarak iflas etmelerinin nedeninin "cunta" olduğunu öne sürerek, şöyle dedi:

"Ama 28 Şubat cuntasının marifetiyle babam iflas ettirildi. Ben de hapislere atıldım. Ama şu anda zenginlikten nasibim yoktur. Yıllardır telif ücretlerimle babamın borçlarını ödemek ve hacizlerini kaldırmakla uğraştım. Şu anda yüzden fazla matbu eserim bulunmaktadır. Dolayısıyla ben diğer bazı hocaların aksine bu işe zengin başladım nisbi olarak fakir bitirdim. Benim şu anda zengin olduğuma dair elinde ne belge varsa çıkar görelim. İslamiyete göre herkes kendi mülkiyetinde olana göre zekat vermektedir."

"CENNETE İLK GİRENLERLE GİRMEYİ ÜMİT EDİYORUM"

Ailesiyle oturduğu "evler"den başka mal varlığı olmadığını da öne süren Cübbeli Ahmet, şöyle devam etti:

"Şu anda benim ve çoluk çocuğumun oturduğumuz evlerden başka gelir getiren hiçbir mal varlığım yoktur. Bu evlerin hepsi de babamın zengin zamanında alınan evlerin satılması suretiyle alınmıştır ki hangi tarihte neyin satılıp neyin alındığı tapu kayıtlarında müsecceldir. Kendi üstümde de Esenyurt’taki yüz metre arsadan başka bir tapu yoktur. Orayı da haberimiz olmadan devlet trafo kurarak bedava kullanmaktadır. Geri kalan telif ücretleri ise bu pahalılıkta zaten başa baş denk gelmektedir. Dolayısıyla cennete ilk girenlerle birlikte girmeyi ümit ediyorum."

Mal varlığı beyanının ardından Özdağ'a "Mossad" ve "derin devlet" üzerinden cevap veren Cübbeli Ahmet, şöyle yazdı:

"Ama senin Mossad’la görüşen biri olman hasebiyle dünya derin devletiyle ilişkilerinden dolayı neler kazandığın kimsenin malumu değildir. Kur’an şerîatına inanmıyorsan zaten cennete girmen söz konusu da değildir. Ben faraza zengin olsam da yine cennete girme ümidim var. Seni de Kur’an şerîatına inanarak cennete girmeye davet ediyorum. Amelin olmasa da bu hususta sadece iman dahî gecikmeli de olsa cennete girmene yeter!"

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