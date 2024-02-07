Özel halk otobüsünde bıçaklı 'yan bakma' kavgası: 1 yaralı

Aksaray'ın Bedir Muhtar Mahallesinde meydana gelen olayda, Özel halk otobüsündeki yolcu Abdulrahim T. kimliği belirlenemeyen başka bir yolcu arasında 'yan bakma' tartışmasıçıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdulrahim T., sol kolundan ve kalçasından bıçaklandı.

BIÇAKLAYIP OTOBÜSTEN KAÇTI

Bu sırada şoför de otobüsü durdurdu. Otobüsün durmasını fırsat bilen şahıs, otobüsten inip olay yerinden kaçtı. Abdulrahim T. ise yolcuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan saldırgan yolcunun kimliğini belirleyip, yakalamak için inceleme başlattı.