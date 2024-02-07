Özel halk otobüsünde bıçaklı 'yan bakma' kavgası: 1 yaralı

Kaynak: DHA
Özel halk otobüsünde bıçaklı 'yan bakma' kavgası: 1 yaralı
Aksaray'da özel halk otobüsünde yolcular arasında 'yan bakma' sebebiyle çıkan kavgada Abdulrahim T. (18), kolundan ve kalçasından aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Polis ekipleri kaçan şahsın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Aksaray'ın Bedir Muhtar Mahallesinde meydana gelen olayda, Özel halk otobüsündeki yolcu Abdulrahim T. kimliği belirlenemeyen başka bir yolcu arasında 'yan bakma' tartışmasıçıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdulrahim T., sol kolundan ve kalçasından bıçaklandı.

ozel-halk-otobusunde-bicakli-yan-bakma-kavgasi-1-yarali-2063-dhaphoto1.jpg

BIÇAKLAYIP OTOBÜSTEN KAÇTI

Bu sırada şoför de otobüsü durdurdu. Otobüsün durmasını fırsat bilen şahıs, otobüsten inip olay yerinden kaçtı. Abdulrahim T. ise yolcuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan saldırgan yolcunun kimliğini belirleyip, yakalamak için inceleme başlattı.

ozel-halk-otobusunde-bicakli-yan-bakma-kavgasi-1-yarali-2063-dhaphoto2.jpg

ozel-halk-otobusunde-bicakli-yan-bakma-kavgasi-1-yarali-6742-dhaphoto1.jpg

ozel-halk-otobusunde-bicakli-yan-bakma-kavgasi-1-yarali-6742-dhaphoto2.jpg

Son Haberler
Bağdat’ta bir araca dron saldırısı düzenledi. En az 1 ölü Dünya
Bağdat’ta bir araca dron saldırısı düzenledi. En az 1 ölü
Kamu işçisine ek zam mı geliyor? TÜRK-İŞ genel Başkanı Atalay'dan dikkat çeken çıkış Gündem
Kamu işçisine ek zam mı geliyor? TÜRK-İŞ genel Başkanı Atalay'dan dikkat çeken çıkış
Mersin’de düğün konvoyu magandacılarına ceza yağdı Gündem
Mersin’de düğün konvoyu magandacılarına ceza yağdı
Joshua King'in sakatlığı hakkında yeni gelişme Spor
Joshua King'in sakatlığı hakkında yeni gelişme
Fenerbahçe'de sınıfta kalan oyuncuyu Fatih Saboviç açıkladı Spor
Fenerbahçe'de sınıfta kalan oyuncuyu Fatih Saboviç açıkladı
Karabük’te kayalıkta mahsur kalan köpek kurtarıldı Gündem
Karabük’te kayalıkta mahsur kalan köpek kurtarıldı