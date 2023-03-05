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Özel harekat eşliğinde bir yıl kazı yapılan gizemli ev satışa çıkarıldı. Satış için tek bir şart var

Mersin’de bir yıl süren gizemli kazılarla gündeme gelen ev 6 milyon 750 bin TL’ye satışa çıkarıldı. Evin ev sahibi tarafından yabancıya satılmayacağı belirtildi.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 15:14
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Özel harekat eşliğinde bir yıl kazı yapılan gizemli ev satışa çıkarıldı. Satış için tek bir şart var

Özel harekat eşliğinde bir yıl kazı yapılan gizemli ev satışa çıkarıldı. Satış için tek bir şart var
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İHA

Mersin Tarsus’taki gizemli ev olarak bilinen ve özel hareket polisleri gözetiminde 1 yıl süren gizemli kazılar ile gündeme gelen ev satışa çıkarıldı.

Sahibi tarafından ev, “Tarsus Meşhur Gizemli Kırmızı ev 209 m2” başlığı altında 6 milyon 750 bin TL satış fiyatıyla ilana çıktı. Satışını duyan mahalle sakinleri, bir an önce evin yeni sahibini bulup, gündemden çıkmasını istedi.
Mahalle sakini Yusuf Kemal Rüya, “Çocukluğum burada geçti. Gizemli evin satışa çıktığını duyduk. Buradaki bilinmezlik durumunun, gizemlilik halinin derhal sona ermesi gerekir, çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Zira burasıyla ilgili sürekli hurafeler üretiliyor, korkular büyüyor, bunun sona ermesi için doğru bir adımdır” dedi.


Bölgedeki esnaftan Diyap Yüksekbaş ise buranın yabancılara satılmayacağını öğrendiklerini belirterek, mülk sahibine teşekkür etti. Yüksekbaş, “Tarsus’ta bulunan Türkiye’yi sarsan ev, yakinen tanıdığım iş adamı arkadaşımız tarafından satın alınmıştı. Bu arsada bulunan gizemli evin artık doğru düzgün bir hale gelmesini biz de çok istiyoruz. Çevre esnafıyız. Bu konu hakkında bize danışması çok güzel kendisine teşekkür ederim. Ayrıca başka bir konuda da teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan herhangi birine fiyat ne olursa olsun vermeyeceğini belirtti. Gerçekten teşekkür ediyorum kendisine. Şu an birkaç görüşme yaptığını biliyoruz” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?
Tarsus kazısında yer altı şehri bulundu diyen de oldu, hazine çıktı diyende. Hatta Tarsus kazısı gizemli bir boyutlar arası kapıya açıldı diyenler bile oldu.

"TARSUS KAZISINDA ÇALIŞTIK"
Kazıda görev aldıklarını iddia eden iki arkeolog da araştırmacı-yazar Haluk Özdil'e kazıyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Arkeologlar, verdikleri bilgileri canları pahasına aktardıklarını ve bu bilgileri verdikten sonra canlarının tehlikede olduğunu ileri sürdüler.

TARSUS KAZISINDA NE ÇIKTI?
Arkeologların konuyla ilgili iddiaları şu şekilde:
"Orada telefonlar kesiliyor, kazı boyunca sorun devam etti. Hala bile aynı sorunu yaşayan insanlar var bölgede. Oranın altıyla ilgili olayı bütün Tarsus biliyor. 12 yıl önce oraya 15 kişilik bir işçi grubu kazı amacıyla giriyorlar. Bunlar görevliler ve bir daha çıkmıyorlar. Kazdıkları yerler açık ama kendileri yok. Cesetleri de yok. Herhangi bir yıkım falan da olmamış.

TARSUS KAZISINDA NE VARDI?
Donuk taş diye bir şey var o bölgede çok bilinen. İşte orada geçit kapısı var dendi, herkes o kapının peşindeymiş öyle duyduk. Başka boyuta geçmek amacıyla kullanılıyor. Ama o boyuttaki varlıkların da buraya geçmesini sağlıyor o kapı. Böyle kapılar sadece dünyaya geçmek için açılmaz."

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