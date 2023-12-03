Özel kreşte 4 yaşındaki çocuğun burnu kırıldı. Ailelerden kan donduran iddia

İstanbul’da faaliyet gösteren özel kreşte eğitim alan bir kız çocuğunun burnu, sandalyeye çarpması sonucu kırıldı. Aile kreş yetkililerinden şikayetçi olurken, durumdan haberdar olan diğer aileler de çocuklara psikolojik şiddet uygulandığı iddiasıyla karakola gitti.

KAYNAK: İHA
Özel kreşte 4 yaşındaki çocuğun burnu kırıldı. Ailelerden kan donduran iddia

Olay, 28 Kasım’da Küçükçekmece İnönü Mahallesinde faaliyet gösteren özel bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre, kreşte okuyan 4 yaşındaki kız çocuğunun burnu, İngilizce sınıfında sandalyeye çarpması sonucu kırıldı. İddiaya göre, okul yetkililerin 1 buçuk saat sonra haber verdiği aile, gelip kızlarını hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan kız, 29 Kasım'da 4 saatlik ameliyatın ardından aynı gün akşam saatlerinde taburcu edildi.

aw090322-02-1.jpg

aw090322-01.jpg

"OKUL MÜDÜRÜMÜZ KAMERA KAYDINI İZLETİRİZ DEDİ AMA İZLETMEDİLER"

Kreşte bulunan diğer çocukların ailelerinin haberdar olmasıyla veliler kreşte toplandı. Veliler, İngilizce sınıfında çocukların psikolojik şiddete maruz kaldığını ileri sürdü. Derste başarısız olan öğrencilere öğretmenler tarafından duvara bakma cezası, yemekhane veya başka odada yalnız kalma gibi cezaların verildiği iddia edildi. İddialar üzerine okulda toplanan veliler, aynı akşam karakola giderek toplu olarak şikayetçi oldu. Şikayetin ardından polis, okul yetkililerinin ifadesini aldı.

Yaşananları anlatan baba Burak Gülten, "Çocuğumuz ayın 28'inde 16.00 civarında sınıfta koşarken düşüyor, burnunu sandalyeye vuruyor ve burnu kırılıyor. Fakat okul tarafından biz saat 17.30'da arınıyoruz. Biz çocuğumuzu alıp hastaneye götürüyoruz. Acil ameliyata alınıyor ertesi gün. Okul hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Psikolojik şiddet uygulandığına dair söylemler var aileler tarafından. Şikayetçi olduk diğer ailelerle birlikte karakola giderek dilekçe verdik. Biz olayın nasıl gerçekleştiğini öğrenmek için video kaydını izlemek istedik. 'Okul müdürümüz kamera kaydını izletiriz' dedi ama izletmediler. Olayın nasıl olduğunu dahi bilmiyoruz. Kızım şu anda evde, biraz ağrıları var. Sürecin takipçisi olacağız" dedi.

Öne Çıkanlar
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Son Haberler
İşte Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulu. İsim isim tam liste Spor
İşte Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulu. İsim isim tam liste
Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu. Serdal Adalı'ya fark attı Spor
Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu. Serdal Adalı'ya fark attı
Bayer Leverkusen'ı Dortmund durdurdu Spor
Bayer Leverkusen'ı Dortmund durdurdu
Galatasaray Beşiktaş'ı 3-1 yendi Spor
Galatasaray Beşiktaş'ı 3-1 yendi
İkinci el satış uygulamasından kocasını satılığa çıkardı. Sosyal medya o ilanı konuşuyor Yaşam
İkinci el satış uygulamasından kocasını satılığa çıkardı. Sosyal medya o ilanı konuşuyor
Tanzanya’da sel ve heyelan. 47 ölü, 80 yaralı Dünya
Tanzanya’da sel ve heyelan. 47 ölü, 80 yaralı
Son Heung Min maça damga vurdu. Manchester City Tottenham maçında 6 gol Spor
Son Heung Min maça damga vurdu. Manchester City Tottenham maçında 6 gol