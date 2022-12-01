Özel okul istedi AKP'li belediye parkı gözden çıkardı. Vatandaşın itirazını reddettiler

İBB Meclisi, Sancaktepe'de bulunan bir park alanının, imar planı değişikliği yapılarak “Özel Eğitim Tesis Alanı” lejantına alınmasına Meclis Mahallesi Muhtarı ve 19 vatandaşın yaptığı itirazı görüştü.

Meclise sunulan raporda, vatandaşların itirazları özetle şu şekilde yer aldı:

“İstanbul İli Sancaktepe İlçesi Meclis Mahallesi Manyas Sok. 12 Adada Park tescilli olarak gözüken arazinin 08.07.2022 Tarihinde imar değişikliği ile eğitim alanına alınması için askıya çıkarılmıştır. Mahallede çocuklarımız betonların içine sokulmuşken, yeşil alan ve park yapılmasını beklediğimiz arazi için böyle bir haber almanın üzüntüsünü yaşamaktayız. Hiç kimsenin olurunu almadan, (özel) okullarının park alanının çevresini tutarak okul alanı içine katması ve buradan ticari kar sağlamasından dolayı, ayrıca ecrimisil ödemesini, askıya çıkan imar değişikliğinin iptalini ve buraya çocuklar için yeşil alan ve park yapılmasını Meclis Mahallesi sakinleri olarak rica etmekteyiz.”

Oldukça yoğun bir betonlaşmanın olduğu Sancaktepe Meclis Mahallesi'ndeki plan değişikliğine yapılan itirazlar, İBB Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP Grubu tarafından reddedildi. CHP ve İYİ Parti grupları vatandaşların itirazları lehinde oy kullandı.

İTİRAZ KONUSUNUN GEÇMİŞİ

Sancaktepe Belediyesi’nin yürürlükte bulunan ve 2010 yılında hazırlanan imar planlarına göre söz konusu 12 ada içindeki 2 bin 20 metrekarelik alan park alanı olarak ayrılmıştı. Ancak park alanı, bitişikte yer alan Karakter Eğitim Kurumları’na ait Tercih Koleji tarafından, okulun özel bahçesi gibi kullanılıyordu ve dışarıdan vatandaşların girişine kapatılmıştı. Okul sahipleri geçen yıl Sancaktepe Belediyesi’ne başvuruda bulunarak, kendilerine ait ilçenin 3 ayrı yerinde bulunan yerlerin park alanına alınması karşılığında, Tercih Koleji'nin bitişiğindeki park alanının özel eğitim alanına alınmasını istedi. Başka mahallerde bulunan parsellerin önemli bir kısmının, yüksek gerilim hattı (enerji hattı) altında kaldığı için ucuz değerde olduğu belirtiliyor.

Sancaktepe Belediyesi’nde kabul edilen teklif, onay için bu yıl İBB Meclisi’ne gelmişti. Plan değişikliğine İBB ve CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri karşı çıkmıştı. Ancak AKP Grubu'nun oylarıyla ilçeden gelen plan değişikliği oy çokluğuyla kabul edilmişti. Onaylanan plana askı süresi içinde çevrede oturan vatandaşlar ve muhtar tarafından itiraz edilmişti.