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Özel okul öncesi eğitim kurumları 13 Şubat'ta eğitim ve öğretime başlayacak

MEB, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hem yardım faaliyetlerine destek olmak isteyen hem de çalışan annelerin yoğun talebi üzerine depremin meydana geldiği 10 il dışındaki özel okul öncesi eğitim kurumlarının 13 Şubat itibarıyla eğitim ve öğretime başlamalarına karar verdi.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 05:13
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Özel okul öncesi eğitim kurumları 13 Şubat'ta eğitim ve öğretime başlayacak

Özel okul öncesi eğitim kurumları 13 Şubat'ta eğitim ve öğretime başlayacak
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler ve iklim şartları nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki ve afet bölgesi dışında kalan diğer illerde resmi ve özel okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği hatırlatıldı.

Yazıda, hem deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine destek olmak isteyen hem de çalışan anneler tarafından mesai saatlerinde çocuklarını bırakabilecek yer bulamadıkları gerekçesiyle okul öncesi kurumların açılması yönünde yoğun taleplerin bakanlığa ulaştığı ifade edildi.

Bu kapsamda, depremlerin etkilediği 10 il dışında 71 ilde özel okul öncesi eğitim kurumlarının 13 Şubat'ta eğitim ve öğretime başlamalarının uygun görüldüğü bildirildi. (AA)

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