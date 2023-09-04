Özel okulda büyük rezalet. Öğretmenlere duvar deldirip yük taşıttılar

Uşak’ta bir özel okulda yaşananlar görenlere ‘pes’ dedirtti. Okul yönetimi yaz tatiline izin vermediği öğretmenlere yük taşıtma, duvar delme ve bahçe bakımı gibi işler yaptırdı.

Özel okulda büyük rezalet. Öğretmenlere duvar deldirip yük taşıttılar

Ataması yapılmadığı için çareyi özel kurumlarda düşük ücrete çalışmakta bulan öğretmenler için koşullar iyice zorlaştı. Uşak’ta Melek Su Koleji’nde yaşananlar da bunun son örneği. Kolejin, öğretmenlere yaz tatili hakkını kullandırmadığı ve öğretmenlerin görev tanımı dışında olan bahçe temizliği, mazgal temizliği, hamallık ve bahçıvanlık gibi birçok işi yapmaya zorlandığı öğrenildi. Söz konusu kurum, daha önce öğretmenleri okulun tanıtımı için kurulan stantlarda görevlendirmesiyle de gündeme gelmişti.

Cumhuriyet gazetesinden Cengiz Karagöz’ün haberine göre, ismini vermek istemeyen bir öğretmen yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

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“Bu okul açılalı yaklaşık iki yıl oldu. Okul yeni açılmış olduğu için çok fazla eksiği var. Okuldaki teknik eksiklikleri gidermek için birilerini tutmak yerine okulda çalışan öğretmenlere bu işleri yaptırıyorlar. Yeni bir sınıf kurulacak olursa biz kuruyoruz. Masaları, sıraları ve tahtaları biz taşıyoruz. Sınıfı biz boyuyoruz. Pano ve askılara varana kadar biz monte ediyoruz. Görev tanımımızda olmamasına karşın bunu dayatıyorlar. Karşı çıkan olursa sözleşme yenilememekle tehdit ediyorlar. İşten çıkarılanlar da oluyor. Okul bahçesindeki ağaçların budanmasını ve sulama işlemlerini dahi öğretmenlere yaptırıyorlar.”

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‘UCUZ İŞGÜCÜ’

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Basın Sekreteri Umut Erkurt ise öğretmenlerin görev tanımı dışında çalıştırıldığını ifade etti. Erkurt, “Bu yaptırılan işlerin hiçbiri sözleşme kapsamında değil. Okullar açılacağı için, okulun bütün hazırlıkları “ucuz işgücü” bakış açısıyla öğretmenlere yaptırmışlar. Elektrik işleri, temizlik gibi birçok işi öğretmenler yapıyor. Bu olaydan yaklaşık bir hafta önce de Uşak’ta merkezi bir yere stant kurup öğretmenleri okula öğrenci çekmesi için görevlendirmişlerdi. Yaşananlarla ilgili okulu uyardık, Milli Eğitim Bakanlığı’na şikâyette bulunduk” dedi.

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Uşak İl Milli Eğitim Müdürü’nün konuyla ilgili soruşturma başlattığını ekleyen Erkurt, “Gerekli yaptırımların uygulanması için soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacağız” diye konuştu.

‘PATRONLARIN SÖZÜ GEÇİYOR’

Özel sektörde çalışan öğretmenlerle ilgili yapılan düzenlemelerin patronların talebi doğrultusunda olduğunu söyleyen Erkurt, “2013’te çıkan bir yönetmelikle özel sektörde çalışan öğretmenlere bir yıllık sözleşme yapılmaya başlandı. Bu düzenlemeyle birlikte öğretmenler mevsimlik işçi gibi oldu. Sözleşme yenilemek için işverenler birçok talepte bulunuyor. Ayrıca 2014’te 5580 özel eğitim kurumlarıyla alakalı çıkan kanunla haklarımız patronların talebi doğrultusunda elimizden alındı” dedi.

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