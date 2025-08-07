Özel uçak yerleşim alanına düştü. 2 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basına göre, Afrika Tıbbi ve Araştırma Vakfına ait uçak, başkent Nairobi'nin yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki yerleşim alanına düşerek bir binaya çarptı.

Kiambu Bölgesi Polis Komutanı Maurice Odanga, kazada 2 kişinin öldüğünü, yaralanan 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Odanga, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Uçak düştü! 4 kişi öldü

Sosyal medya görüntülerinde, kaza yerinden yoğun siyah duman yükseldiği ve çevredeki yüzlerce kişinin, ilk yardım ekipleriyle birlikte alev, moloz ve toz içinde kurtarma çalışmalarına katıldığı görülüyor.

Uçağın görevi, kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve kazanın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olay yerine acil durum ekipleri ve sivil havacılık yetkilileri sevk edildi.