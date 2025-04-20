Özel’den Paskalya Bayramı mesajı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özel’den Paskalya Bayramı mesajı

CHP lideri Özel, tüm Hristiyanların Paskalya Bayramı’nı kutlayarak, “Bu özel günün ülkemize, bu dönem çok ihtiyaç duyduğumuz barış, adalet, hoşgörü ve dayanışma getirmesini diliyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paskalya Bayramı’nı kutladı. CHP lideri Özel, sosyal medya mesajında "Bu özel günün ülkemize, bu dönem çok ihtiyaç duyduğumuz barış, adalet, hoşgörü ve dayanışma getirmesini diliyorum" dedi.

Özel'in mesajı şöyle:

"Hristiyan yurttaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanların Paskalya Bayramı’nı kutluyor, bu özel günün ülkemize, bu dönem çok ihtiyaç duyduğumuz barış, adalet, hoşgörü ve dayanışma getirmesini diliyorum. Birlikte yaşama kültürümüzü yaşatan tüm yurttaşlarımızla daha aydınlık, daha adil, daha özgür bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız.”

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