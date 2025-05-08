Özel'e AKM'de saldırı! CHP’den yetkililere soruşturma

Kaynak: Sözcü Gazetesi
Özel'e AKM'de saldırı! CHP’den yetkililere soruşturma

CHP lideri Özel, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in anma programına katıldığı esnada saldırıya uğramıştı. CHP, Özel'in aracını otopark girişine izin vermeyen yetkili hakkında soruşturma açıldığını açıkladı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yaşadığı rahatsızlık sonucu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.

Önder'in son yolculuğuna uğurlandığı anma programı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapıldı.

Törene katılanlar arasında olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, salon çıkışında saldırıya uğradı.

AKM otoparkına Özel'in makam aracının alınmaması ve yürüyerek aracına ulaşmaya çalışması saldırıya açık hale geldi. Tartışmalara neden olan bu olay hakkında gelişme yaşandı.

MÜDÜR YARDIMCISI HAKKINDA SORUŞTURMA

CHP lideri Özel, Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre otopark engelinde bulunan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Özbek hakkında soruşturma açıldığını açıkladı.

Kendisinin koruma ekibinde bir değişiklik olmayacağı belirten Özel "Ancak bundan sonraki süreçte daha dikkatli bir koruma kalkanı oluşturulacak" dedi.

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