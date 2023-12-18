Özellikle kadınların parmağı bir anda böyle kalırsa ne olur

El Cerrahisi uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, “ Tetik parmak hastalığının görülme sıklığı 45 yaşından sonra artabiliyor. Diyabet, romatoid artrit ve gut hastalığı bulunanlar, müzisyenler risk altında. Sabah uyanma sırasında parmakta sertlik, avuç içinde parmak tabanında ağrı, parmak hareketleri sırasında ağrı ve atlama hissi sık görülen belirtiler. ” dedi.

Uzel, tetik parmak hastalığına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, tetik parmağın, parmakların bükülme hareketi esnasında kitlenmesi durumu olduğunu işaret ederek, “ Tendonlar kasların kemiklere yapıştığı sonlanma noktaları ve kaygan kılıfları içinde seyrederek kasların oluşturduğu kuvvetleri kemiklere ileterek hareket sağlıyor. Bunun sonucunda parmağı büktükten sonra açarken ağrı ve takılma oluşur ” diye konuştu.

HANGİ YAŞLARDAKİ ŞİKAYETLERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tetik parmak hastalığının daha sık kadınlarda görüldüğüne değinen Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Diyabet, romatizma ve gut hastalığı olanlarda, parmaklarını uzun süre baskılı kullanan müzikle uğraşanlarda ve genellikle ev hanımlarında daha sık görülebilmektedir. Başparmak ve yüzük parmağı daha sık etkilenir ancak diğer parmaklarda da görülebilir. Sabah uyanma sırasında parmakta sertlik, ağrı ve şişlik, parmak hareketleri sırasında ağrı ve atlama hissi en sık görülen habercidir. İlerlemiş vakalarda parmak bükülü pozisyonda kilitlenebilir. "

TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?



Uzel, tetik parmak hastalarının çoğunun ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilebildiğine belirterek, " Parmakları zorlayıcı hareketlerden uzak durulması, anti-inflamatuar ilaçların verilmesi, parmak atelleri kullanılması, uygulanan konservatif tedavi yöntemleri. Cerrahi tedavi çoğunlukla lokal anestezi altında açık veya perkütan gevşetme şeklinde olur. Açık cerrahide avuç içinde küçük bir kesi oluşturulur sonrasında cilt dikilerek ameliyat sona erer. Ameliyattan sonra hastanın parmağındaki şikayetler son bulur gündelik yaşamına kavuşabilir.” ifadelerini kullandı.

DHA