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Bursaspor'da Özer Hurmacı hayalini açıkladı

Bursaspor'da Futbol Sorumlusu görevine getirilen Özer Hurmacı Yeşil Beyazlı ekibi getirmek istediği seviyeyi anlattı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 18:55
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Özer Hurmacı hayalindeki Bursaspor'u anlattı

Bursaspor'da Özer Hurmacı hayalini açıkladı
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Özer Hurmacı antrenman öncesi konuştu. Futbolculuk kariyeri ile ilgili olarak, "Son bir maça çıkıp yeşil sahalara veda edeceğim" diyen Özer, "Burada uzun yıllar kalıp, Bursaspor'u basamak basamak en üst seviyeye taşımak istiyorum. Tekrar hak ettiği yere getirene kadar bu şehirden ayrılmak istemiyorum" dedi.

"ONDAN ÖNCE AYRILMAM"

37 yaşındaki futbol adamı, çalışma prensibiyle ilgili olarak "Takım oyunundan bahsedebilirim. Olgun atak geliştiren, coşkulu oynayan bir Bursaspor izletmek istiyorum. Ben daha iki gündür buradayım. Yıllarca bunları hayal ettim. İnşallah düşündüklerimi burada sahaya yansıtmak için bütün coşkumla bunun mücadelesini vereceğim. Özel oyuncularımızdan en yüksek verimi almak istiyoruz. Sakatlıklar olabilir ama benim kafamdaki Bursaspor, coşkulu ve birlikte hareket edebilen olmalı.

"ÇOK İYİ BİLİYORUM"

Güzel bir Bursaspor hayal ediyorum. İyi futbolcularla, iyi futbol oynanır ama iyi bir takım her zaman bundan da öndedir. Taraftarımızın bizden ne beklediğini çok iyi biliyorum. Oyunculara güvendiğim için bu taşın altına elimi soktum. Bunların hepsinin farkındayım. Burada uzun yıllar kalıp, Bursaspor'u basamak basamak en üst seviyeye taşımak istiyorum. Tekrar hak ettiği yere getirene kadar bu şehirden ayrılmak istemiyorum" ifadelerini kullandı. (İHA)


 


 

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