28 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Özge Gürel’den eşi Serkan Çayoğlu ile ilgili itiraf! 5 ay önce evlenmişlerdi

Özge Gürel’den eşi Serkan Çayoğlu ile ilgili itiraf! 5 ay önce evlenmişlerdi

Final yapmaya hazırlanan Sipahi dizisinin başrol oyuncusu Özge Gürel, Kırklareli’nde Balkaya Çiftliği’nde gerçekleştirilen çekimlerde objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu, 5 ay önce evlendiği eşi Serkan Çayoğlu'nu anlattı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 09:59
Takip Et

Özge Gürel eşi Serkan Çayoğlu’nu anlattı! “Birlikte büyüyoruz”

Özge Gürel’den eşi Serkan Çayoğlu ile ilgili itiraf! 5 ay önce evlenmişlerdi
+
Aa
-

Oyuncu Özge Gürel ile meslektaşı Serkan Çayoğlu 7 yıllık aşklarını geçtiğimiz temmuz ayında Almanya’da nikah masasına taşımıştı. Ağustosta da İtalya’da düğün yapmışlardı.

"BİRBİRİMİZİ KEŞFETTİK"

Özge Gürel evliliğini Alem dergisine anlattı. Özge Gürel’e evlilik hayatının nasıl geçtiği ve birlikte neler yapmaktan keyif aldıkları sorulduğunda şu şekilde yanıtladı: “Keşfetmeyi. Buna büyük anlamlar yüklemeye gerek yok her şey keşif; saçma bir filmde, bir ülkede, yeni bir mekânda. Biz birlikte büyüdük, büyüyoruz hala, o sırada kendimizi, birbirimizi keşfettik, alanlar açtık bazı yerleri kapadık.”

"HEP DEĞİŞİYOR ASLINDA; ÇOK SEVİYORUM"

Özge Gürel eşi Serkan’dan bahsederken gözlerinin içi parladığını ve eşine karşı en güçlü duygusunun ne olduğu sorulduğunda “Hep değişiyor aslında; çok seviyorum, şefkat duyuyorum, umutlanıyorum, kızıyorum ama hepsini çok âşık olduğum duygusunun üstüne koyuyorum.” Diye cevap verdi. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
1
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu
2
﻿AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu
﻿AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
3
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
4
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
5
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
6
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
7
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿ABD’de 5 polisin döverek öldürdüğü gencin "Anne" diyerek yardım istediği görüntüleri yayınlandı
﻿ABD’de 5 polisin döverek öldürdüğü gencin
﻿ABD’de 5 polisin döverek öldürdüğü gencin "Anne" diyerek yardım istediği görüntüleri yayınlandı
﻿Kağıthane'de taciz iddiasına esnaf dayağı
﻿Kağıthane'de taciz iddiasına esnaf dayağı
﻿Kağıthane'de taciz iddiasına esnaf dayağı
﻿Hayalet Avcıları yeniden bir araya geliyor
﻿Hayalet Avcıları yeniden bir araya geliyor
﻿Hayalet Avcıları yeniden bir araya geliyor
﻿Kağıt toplayıcılarının yaptığına bak. Gaz vanasını kestiler panik yaşandı
﻿Kağıt toplayıcılarının yaptığına bak. Gaz vanasını kestiler panik yaşandı
﻿Kağıt toplayıcılarının yaptığına bak. Gaz vanasını kestiler panik yaşandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.