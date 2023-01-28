Özge Gürel’den eşi Serkan Çayoğlu ile ilgili itiraf! 5 ay önce evlenmişlerdi

Oyuncu Özge Gürel ile meslektaşı Serkan Çayoğlu 7 yıllık aşklarını geçtiğimiz temmuz ayında Almanya’da nikah masasına taşımıştı. Ağustosta da İtalya’da düğün yapmışlardı.

"BİRBİRİMİZİ KEŞFETTİK"

Özge Gürel evliliğini Alem dergisine anlattı. Özge Gürel’e evlilik hayatının nasıl geçtiği ve birlikte neler yapmaktan keyif aldıkları sorulduğunda şu şekilde yanıtladı: “Keşfetmeyi. Buna büyük anlamlar yüklemeye gerek yok her şey keşif; saçma bir filmde, bir ülkede, yeni bir mekânda. Biz birlikte büyüdük, büyüyoruz hala, o sırada kendimizi, birbirimizi keşfettik, alanlar açtık bazı yerleri kapadık.”

"HEP DEĞİŞİYOR ASLINDA; ÇOK SEVİYORUM"

Özge Gürel eşi Serkan’dan bahsederken gözlerinin içi parladığını ve eşine karşı en güçlü duygusunun ne olduğu sorulduğunda “Hep değişiyor aslında; çok seviyorum, şefkat duyuyorum, umutlanıyorum, kızıyorum ama hepsini çok âşık olduğum duygusunun üstüne koyuyorum.” Diye cevap verdi.