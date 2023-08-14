Özge Özpirinççi ve eşinden aşk dolu 10'ncu yıl pozları

Meslektaşı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz yıl dünya evine giren Özge Özpirinçci, kısa bir süre sonra ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü çift, ilişkilerinin 10. yılını kutladı.