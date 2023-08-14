Özge Özpirinççi ve eşinden aşk dolu 10'ncu yıl pozları

Meslektaşı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz yıl dünya evine giren Özge Özpirinçci, kısa bir süre sonra ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü çift, ilişkilerinin 10. yılını kutladı.

Özge Özpirinççi ve eşinden aşk dolu 10'ncu yıl pozları

Yıllar önce yayınlanan "Tatar Ramazan" adlı dizide birlikte rol alan ve set arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini 2021 yılında nikah masasına taşıdı.

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Bozburun'da dünya evine giren oyuncu çift, 30 Kasım 2022 tarihinde de kızlarına kavuştu. İkili, bebeklerine Mercan adını verdi.

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10 YILLIK MUTLULUK

Şimdilerde tatilin tadını çıkaran Özpirinçci ile Yamantürk, birlikteliklerinin 10. yılı için yakın arkadaşları Umut Evirgen'e romantik pozlar verdi.

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Burak Yamantürk, eşiyle pozunu "Bu bir aşk hikayesi" notunu düşerken, Özge Özpirinçci de "10 yıl mı?" ifadelerini kullandı.

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