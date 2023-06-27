Özge Ulusoy Çeşma'de genç kızları kıskançlıktan çatlattı

Tatil sezonunu Çeşme'de annesi ve ablasıyla birlikte açan model Özge Ulusoy, geçtiğimiz gün ünlü bir plajda görüntülendi. Fit fiziğiyle tüm dikkatleri üzerinde toplayan Ulusoy, 20’lik kızları kıskandırdı.

Özge Ulusoy Çeşma'de genç kızları kıskançlıktan çatlattı

Bu ayın başlarında İstanbul'da gerçekleşen bir davete katılan 40 yaşındaki ünlü model Özge Ulusoy, gazetecilerle bir araya gelerek tatil planlarından bahsetmişti.

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Özge Ulusoy, son olarak annesi ve ablasıyla birlikte Çeşmeye gitti.

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Bayram öncesi İstanbul’un yoğunluğundan uzaklaşıp kız kıza kafa dinlemek isteyen Ulusoy, yazın ilk sıcak günlerini orada geçirerek denize girdi.

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Fit görüntüsüyle 20’lik kızları kıskandıran model, denizde serinledikten sonra iskeleye geçerek bir dönem mankenlik yapan arkadaşı Habibe Duman ve onun kızıyla sohbet etti.

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