Özge Ulusoy'dan mahkeme sürecine dair yeni paylaşım

Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'un ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan kişinin hapis cezası aldığı bilgisini paylaştı.

Özge Ulusoy'dan mahkeme sürecine dair yeni paylaşım

Babasını bir trafik kazası sonucu kaybeden ve ona yaya geçidinde çarpan kişinin hakettiği cezayı alması için canla başla savaşan Özge Ulusoy, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla mahkemenin seyri konusunda takipçileriyle etkileşim kuruyordu.

Ulusoy, hesabından yaptığı son paylaşımda babasına çarpan suçluya hapis cezası verildiği bilgisini paylaştı. Özge Ulusoy sosyal medya hesabından şunları yazdı:

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"Öncelikle aylardır yaşadığımız şeyleri tarif etmenin imkanı yok! Ne yazık ki yaşayan bilir ve umarım ki kimse yaşamasın. Bugün babamın cinayetine neden olan ve bir de üstüne babamı kusurlu göstermeye çalışan suçluya hapis cezası verildi.

Babamızı kaybetmenin acısı hala yüreğimizde ancak gerçeğin ispatlanması ve hapis cezasının verilmesi bizlere biraz da olsa umut verdi.

Yaya geçidinden geçerken babamızın ölümüne sebebiyet veren kişinin ve haksızca babamı suçlayan yalancı şahitlerinin gerçekten hak ettikleri cezayı tam olarak bulabilmesi için ailece hukuk mücadelemize üst mahkemede de devam edeceğiz.

Bana yazdığınız binlerce mesajı okumaya çalışacağım cevap veremesem de hepiniz dualarımdasınız artık."

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