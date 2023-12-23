Özgü Namal'ın Kızıl Goncalar dizsinde bölüm başı kaç para aldığı belli oldu

Oyunculuğa ara vererek uzun süre gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden Özgü Namal, dokuz yıl sonra çok konuşulan yeni bir diziyle ekranlara geri döndü.

Oyunculuğa geri dönen Özgü Namal’ın, Özcan Deniz ile başrolü paylaştığı 'Kızıl Goncalar' dizisi için dudak uçuklatan bir rakama 'evet' dediği konuşuluyor.

Özgü Namal'ın kocası Ahmet Serdar Oral, 6 Ekim 2020'de hayatını kaybetmişti. Kalp krizi geçiren Oral (53), Muğla Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Eşini kaybetmesiyle yıkılan Özgü Namal, şimdilerde yeni dizisiyle gündeme bomba gibi düştü.

'Yeditepe İstanbul', 'Organize İşler', 'Kurtlar Vadisi', 'Beynelmilel', 'Mutluluk' ve 'Hanımin Çiftliği' gibi unutulmayan projelerde yer alan Özgü Namal, 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışmasında da jüri üyeliğiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Evlendikten sonra kariyerinin zirvesinde olmasına rağmen kameralardan uzak bir hayatı seçip oyunculuğa ara veren Özgü Namal, eşinin hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul'a dönmüştü.

Son olarak 'Merhamet' (2013-2014) dizinde 'Narin' karakterine hayat veren 44 yaşındaki Özgü Namal, yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, FOX'ta yayınlanan Kızıl Goncalar ile yeniden ekranda yerini aldı.

KIZIL GONCALAR İÇİN BÖLÜM BAŞI 900 BİN TL

Özgü Namal’ı 9 yıl aranın ardından ekranlara döndüren Kızıl Goncalar dizisinde başrolde Deniz Özcan da bulunuyor.

Özgü Namal’ın Kızıl Goncalar dizisinde bölüm başına 900 bin TL aldığı konuşuluyor.

KIZIL GONCALAR DİZİSİNDE HANGİ TARİKAT ANLATILIYOR

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve bağnaz bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) yollarının kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Faniler Tarikatı, Kızıl Goncalar dizisinde bir kişinin veya bir grup insanın dini veya mistik bir öğreti yerine daha dünyevi, maddi veya kişisel çıkarlarına odaklanan tarikat olarak ekrana geliyor.

(Faniler Tarikatı gerçek bir tarikat ismi değildir. Filmdeki tarikatı tanımlamamak için kullanılmıştır)