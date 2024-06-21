Özgür Demirtaş ‘acil’ diyerek duyurdu! Milyonlarca emekli ayağa kalktı

Emekli maaşlarına Temmuz 2024 zammı için gözler 6 aylık enflasyon verilerine çevrildi.

İşte, SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin Temmuz ayı maaş senaryoları:

2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için emeklilere yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı.

Mayıs ayı itibarıyla emekliler yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş durumda.

MERKEZ BANKASI ANKETİ: 6 AYLIK ENFLASYON %25,46

Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplandı. Eğer haziran ayı enflasyonu da aynı doğrultuda gelirse, emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 25,46 olacak.

Kök maaşa uygulanacak zam oranı normal koşullarda enflasyon farkına bağlı olarak hesaplanır. Eğer kök maaşlar enflasyon artışına rağmen en düşük maaşın altında kalıyorsa, emekliler en düşük emekli maaşını alır.

Bu durumda, ocak ayında kök maaşı 10 bin liranın altında olan tüm emeklilerin maaşı 10 bin lirada denkleştirilmişti. Eğer bu uygulama devam eder ve en düşük maaş 6 aylık enflasyon oranında artırılırsa, emeklilerin maaşı 12 bin 500 lira olacak.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ: EMEKLİ MAAŞIYLA GEÇİNİLMEZ

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, emekli vatandaşların maaşlarına zam beklentisiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

“Emekli maaşıyla geçinilemez” diyen Demirtaş, “Kim geçiniyorum diyorsa bir yerlerden avantası vardır ya da partilidir. Emekli Maaşlarının acilen insani seviyelere çekilmesi lazım” ifadelerini kullandı.