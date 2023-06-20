Özgür Demirtaş asgari ücretin arkasındaki korkutan gerçeği açıkladı

Ekonomist Özgür Demirtaş, asgari ücret tutarının belli olmasından sonra sosyal medya hesabından yeni bir hesaplamasını paylaştı. Asgari ücretin arkasındaki gerçeği açıklayan Demirtaş tarih verdi.

Özgür Demirtaş asgari ücretin arkasındaki korkutan gerçeği açıkladı

Ülkenin ekonomik gündemine dair yaptığı tespitler ve yorumlarla dikkat çeken ve milyonlarca vatandaş tarafından takip edilen ekonomist Özgür Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden asgari ücrete dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yapılan görüşmelerin ardından asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak açıklandı.

Milyonlarca aileyi etkileyecek rakamla ilgili yorumlar ardı ardına gelirken, konuya dair bir yorum da Özgür Demirtaş'tan geldi.

Asgari ücret tutarına dair yeni bir hesap yaptığını söyleyen Özgür Demirtaş şu paylaşımı yaptı:

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Hesaplarıma göre:

Asgari Ücret 2.5 ay içinde AÇLIK sınırının altına düşecek. Üzgünüm.

Gerçekleşince tekrar konuşuruz…

Elbette artışa sevindim… Ancak Doğru Ekonomi Politikaları kullanılarak bu kısır döngüden çıkılmasını dilerim.

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