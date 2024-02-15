Özgür Demirtaş enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı. 'Hazır olun' diyerek uyardı

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Demirtaş enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı. 'Hazır olun' diyerek uyardı
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 31 Mart Yerel seçimleri sonrası için Türkiye ekonomisi hakkında tahminlerde bulundu. “Seçim sonrası ekonomi kerpeten gibi sıkacak, hazır olun” diyen Demirtaş, enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Türkiye ekonomisinin 'kerpeten' gibi sıkacağını belirterek hazırlıklı olunması konusunda uyardı. Demirtaş, "Ülke olarak zamanında yediğimiz ucuz krediler, şimdi kusmuk olarak çıkacak” ifadelerini kulandı.

"HAZİRANA KADAR DAYANIN"

Enflasyonla ilgili de tahminlerde bulunan Demirtaş, Haziran ayından sonra enflasyonun düşeceğini açıkladı.

Demirtaş, "Haziran ayına kadar dayanın. Oradan sonra Enflasyon inmeye başlayacak” ifadelerini kullandı.

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