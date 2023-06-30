Özgür Demirtaş eşek uyarısı yaptı. 'Sucuk yemeyin' dedi

Ekonomi dışında da hemen her alanda görüş paylaşan ekonomist Özgür Demirtaş, Türkiye'deki eşek sayısına ilişkin paylaşım yaparak, "Sucuk yemeyin" dedi.

Özgür Demirtaş eşek uyarısı yaptı. 'Sucuk yemeyin' dedi

Editör: Sami Gürel

Ekonomist Özgür Demirtaş, sık sık sosyal medy paylaşımları ile gündem oluyor. Piyasa ekonomisine yönelik yorumları ile tanınan Demirtaş, ekonomi uzmanı olduğu halde hemen her konuda görüş bildiriyor. Demirtaş, şimdi de vatandaşlara 'sucuk yememe' önerisinde bulundu.

Demirtaş, Twitter hesabından TÜİK tarafından açıklanan eşek sayılarıyla ilgili verileri paylaşarak sucukların eşek etinden yapıldığını ima etti.

Türkiye'deki son 31 senelik rakamları işaret eden Demirtaş, eşeklerin kesilip sucuk yapıldığını düşündürten bir ifadeler kullandı. Fakat Demirtaş, piyasaya sunulan sucukların eşek etinden imal edildiğini ispat eden bir bilgi paylaşımı yapmadı.

EŞEK VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Demirtaş'ın ilgili gönderisinde yer alan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yıllara göre Türkiye'deki eşek sayısı:

1991: 943 bin 751
1995: 731 bin
2000: 489 bin
2005: 341 bin 377
2010: 211 bin 529
2015: 155 bin 158
2020: 108 bin 346
2021: 98 bin 809
2022: 86 bin 455

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