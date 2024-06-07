Özgür Demirtaş tarih vererek açıkladı! Paramparça olacak

Yüksen enflasyon ve döviz kuru vatandaşın alım gücünü iyice çekti. Döviz kurları TL karşısında değer katmaya devam ediyor.

Alım gücü düşen vatandaşlar ay sonunu getirmekte bile zorlanıyor. kredi kartları borçları diz boyu oldu. Esnaf kepenk üstüne kepenk kapatıyor.

Ekonomiye ve gündeme dair açıklamalarıyla sürekli adı geçen Prof. Dr. Özgür Demirtaş yine bomba açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya uygulaması X hesabından paylaşım yapan Demirtaş Sonbaharda neler olacağını açıkladı.

Alım gücünün paramparça olacağını belirten Demirtaş her şeyin sonbaharda zorlaşacağını duyurdu.

Demirtaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Biliyorum yaşam çok zor. Sonbaharda daha da zorlaşacak.

Dezenflasyon süreci iyice canımızı sıkacak. Alım gücü paramparça olacak.

Ama Eğer dayanabilirsek, düzlüğe çıkacağız.

Türkiye güçlü ve dirayetli bir ülke, bu kötü günleri atlatmasını umuyorum.

HERKESİN GÖZÜ TEMMUZ'DA

Milyonlarca vatandaş, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Emeklilerin gözü de Temmuz ayında yapılacak ek zamda.

Enflasyon ve zamlar vatandaşların belini bükerken Türk-İş'in raporuna göre ise asgari ücret mayıs ayında açlık ve yoksulluk sınırının altında kaldı.

Öte yandan Demirtaş Temmuzda asgari ücrete zam yapılmaması durumunda "Yıl sonuna doğru, alt gelir grubunun yakın tarihin en büyük alım gücü sıkıntısına düşeceğini" söylemişti.