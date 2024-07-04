Özgür Demirtaş yine haklı çıktı. Bir yalanı daha ortaya çıkardı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,64, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,38 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 71,6, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 50,09 olarak gerçekleşti.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, açıklanan enflasyon ile ilgili yorumda bulundu. Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Açıklanan Enflasyon Rakamına inancın olmadığı yerde, Açıklanan Enflasyon Hedefine ulaşılmaz. Sepeti Açıklayın. Giyim Fiyatlarını Detaylı Video ile bu halka anlatın" dedi.

DEMİRTAŞ GEÇMİŞ DÖNEMDEKİ VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Demirtaş, daha sonra bir kullanıcısının kendisinin geçmiş zamanlarda yaptığı enflasyon ve alım gücüyle ilgili açıklamasını paylaştı.

Demirtaş, o videoda, "Enflasyon inmez demiyorum. Baz etkisi denen bir şey var. 78 olmaz da bundan 1 yıl sonra 48 olur 38 olur. Ama oralara inmesi de başarı demek değildir. Artık olan oldu. Çünkü; açıklanan enflasyon 78 milletin maaşına yapılan zam 50-60. Hissedilen enflasyon yüzde 150. Ne anladım ben? Benim maaşım yüzde 60-70 arttı. Malların fiyatı yüzde 170 arttı. Enflasyon yüzde 20'ye inse ne olacak? Domatesi fiyatı yüzde 80 artarken, bu sefer yüzde 20 artacak. iyi de beni gelirim artmadı. Ben domatesi alamamaya başladım, yine alamayacağım ileride" ifadelerini kullanmıştı.