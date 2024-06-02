Özgür Demirtaş'tan asgari ücret çıkışı! 'Yapılmazsa ne olur'u anlattı

Düzenleme: Züleyha Öncü
Özgür Demirtaş'tan asgari ücret çıkışı! 'Yapılmazsa ne olur'u anlattı

Milyonlara emekli Temmuz'da yapılacak zammı beklerken asgari ücretle çalışanlar ise ilk 4 ayda alım gücü iyice düşen 17 bin 2 lira ile nasıl geçineceğini hesaplıyor. Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'tan ise bir asgari ücret zammına ilişkin bir çıkış geldi.

En son SGK uzmanı Özgür Erdursun Haziran sonu itibariyle 1 Temmuz'da 17.000 lira başlayan asgari ücretin değeri 13.500 liraya düştüğünü hesaplamıştı. Özgür Erdursur asgari ücrete en az 3 bin 536 liralık bir artış yapılmasının zorunlu olduğunu vurgulamıştı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise son açıklamasında asgari ücretliye Temmuz'da zam yapılmaz ise Türkiye'de nelere olacağına dikkat çekti.

Geçim sıkıntısı altına ezilen asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi emekliler gibi Temmuz'da ikinci bir zam almayı bekliyor. Ancak hükümet tarafından umut verici bir açıklama bir türlü gelmiyor. Uzmanlar ise asgari ücrete zam yapılmasının zorunlu olduğunu dile getiren açıklamalar yapıyor.

BAKAN IŞIKHAN KAPILARI KAPATTI

En son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelen "Ekonomik veriler iyiye gidiyor, asgari ücrete ek zam olmayacak” açıklaması asgari ücretlileri yıkmıştı.

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Prof. Özgür Demirtaş ise son yaptığı açıklamada acı bir tespit yaparak Temmuz ayında Asgari Ücrete zam yapılmaması durumunda, 2024 sonuna doğru alt gelir grubunun yakın tarihimizin en büyük alım gücü sıkıntısına düşeceğini vurguladı.

Özgür Demirtaş, gelinen durumun alt gelir grubunun finansal okur yazar olmamasının ağır sonucu olduğunu ifade etti.

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