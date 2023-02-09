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  • Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin

Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin

Profesör Özgür Demirtaş, Hilal Kaplan’ın, Türkiye’yi yasa boğan depremle ilgili İngiliz deprem uzmanının paylaşımından sadece bir kısmı paylaşmasına çok sert tepki gösterdi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 18:37
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Özgür Demirtaş'tan Hilal Kaplan'a veryansın: Allah senin de belanı versin

Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Türkiye'yi yasa boğdu.

Bütün ülke bölgede enkaz çalışma çalışmalarına ve afet bölgesinde yaşananlara dikkat kesilirken kamuoyunda farklı farklı görüşler gelmeye devam ediyor.

Sabah yazarı Hilal Kaplan, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerle ilgili bir İngiliz deprem uzmanının dediklerinin ‘bir kısmını’ aktardı. Uzman, Kahramanmaraş’taki depremlerin İngiltere’de meydana gelmesi durumunda Birmingham, Manchester, Sheffield ve Bristol gibi şehirlerin yerle bir olacağını, İngiltere’nin jeolojik olarak ikiye ayrılacağını belirtiyor.

Uzman, açıklamasının devamındaysa, “Tabii bu akademik olarak böyle. İngiltere’de böyle büyük depremlere yol açacak fay hatları yok. (…) Jeolojik farklılıklardan dolayı iki ülkenin inşaat yönetmelikleri farklı. Sadece jeolojik kopuşu anlatmaya çalışıyorum. Aynı depremin iki ülkede oluşturacağı sonuçları anlatmaya çalışmıyorum” diyor.

Hilal Kaplan, paylaşımların sadece ilk bölümünü Türkçeye çevirdi, diğerlerini ‘görmezden’ geldi.

Hilal Kaplan sadece şu bölümü paylaştı:

“İngiliz deprem uzmanı, 6 Şubat deprem haritasını İngiltere üzerinden karşılaştırmış. “Aynısını yaşamış olsaydık, binalarımız dayanmazdı, Birmingham, Manchester, Sheffield ve Bristol dümdüz olurdu” diyor. ‘İngiltere jeolojik olarak ikiye bölünürdü’ diye devam ediyor.”

Özgür Demirtaş Kaplan’ın paylaşımına isyan etti.

Kaplan’ın tweet’ini alıntılayan Demirtaş “Allah senin de belanı versin” dedi.

(Kaynak: Tele1)

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Emre yar
9.02.2023 19:40
Amin  
 
SADAT MI AFAD MI
9.02.2023 19:09
sadatçılar şimdi de reklam versinler. sadat a verdikleri imkanı ve çabayı afada verselerdi bunlar yaşanmazdı..  
 
ADALET
9.02.2023 19:07
amin . valla ülkeyi deprem olmadan akp zaten ikiye üçe dörde böldü...depreme gerek yok ki..akp yeter..  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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