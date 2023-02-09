Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Türkiye'yi yasa boğdu.

Bütün ülke bölgede enkaz çalışma çalışmalarına ve afet bölgesinde yaşananlara dikkat kesilirken kamuoyunda farklı farklı görüşler gelmeye devam ediyor.

Sabah yazarı Hilal Kaplan, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerle ilgili bir İngiliz deprem uzmanının dediklerinin ‘bir kısmını’ aktardı. Uzman, Kahramanmaraş’taki depremlerin İngiltere’de meydana gelmesi durumunda Birmingham, Manchester, Sheffield ve Bristol gibi şehirlerin yerle bir olacağını, İngiltere’nin jeolojik olarak ikiye ayrılacağını belirtiyor.

Uzman, açıklamasının devamındaysa, “Tabii bu akademik olarak böyle. İngiltere’de böyle büyük depremlere yol açacak fay hatları yok. (…) Jeolojik farklılıklardan dolayı iki ülkenin inşaat yönetmelikleri farklı. Sadece jeolojik kopuşu anlatmaya çalışıyorum. Aynı depremin iki ülkede oluşturacağı sonuçları anlatmaya çalışmıyorum” diyor.

Hilal Kaplan, paylaşımların sadece ilk bölümünü Türkçeye çevirdi, diğerlerini ‘görmezden’ geldi.

Hilal Kaplan sadece şu bölümü paylaştı:

“İngiliz deprem uzmanı, 6 Şubat deprem haritasını İngiltere üzerinden karşılaştırmış. “Aynısını yaşamış olsaydık, binalarımız dayanmazdı, Birmingham, Manchester, Sheffield ve Bristol dümdüz olurdu” diyor. ‘İngiltere jeolojik olarak ikiye bölünürdü’ diye devam ediyor.”

Özgür Demirtaş Kaplan’ın paylaşımına isyan etti.

Kaplan’ın tweet’ini alıntılayan Demirtaş “Allah senin de belanı versin” dedi.

(Kaynak: Tele1)