Özgür Demirtaş'tan Milli Eğitim Bakanlığı'na müfredat önerisi

Youtube kanalından paylaştığı videolarla milyonlarca kişiye ulaşan ve ülke ekonomisinin geldiği noktaya dair önemli tespitlerde bulunan Özgür Demirtaş, bu defa işin temeline inmek istediğini gösterdi ve Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

İlkokul, ortaokul ve lise seviyesinde Finansal Okur Yazarlık dersi konulmasını isteyen Demirtaş, bu konuda müfredatı yazmaya hazır olduğunu söyledi.

Özgür Demirtaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İlkokul, Ortaokul, Lise seviyesine:

Finansal Okur Yazarlık dersi koyalım.

Müfredatını ÜCRETSİZ olarak hazırlamaya hazırım. Hadi Yapalım. Lütfen yapalım."