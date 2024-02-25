Özgür Demirtaş’tan ‘Tansu Çiller’ yorumu. Önce yazdı sonra sildi

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Özgür Demirtaş’tan ‘Tansu Çiller’ yorumu. Önce yazdı sonra sildi
Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in, Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum'u desteklediğini açıklamasının ardından ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, önceki gün katıldığı bir etkinliğin ardından Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'a desteğini açıklamıştı.

Çiller, “Murat Kurum bir heyecanla geliyor İstanbul'a. İstanbul bu heyecanı arıyordu sanıyorum” ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ: EN KÖTÜ SONDAN 2. EKONOMİ YÖNETİCİSİ

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Çiller hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sosyal medya hesabından önce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Çiller ile ilgili eleştirilerini içeren paylaşımını alıntılayan Demirtaş, "İnanılmaz… Siyasetten nefret ediyorum." dedi.

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Demirtaş, Çiller için Türkiye'ye gelmiş en kötü sondan 2. ekonomi yöneticisi” ifadesini de kullandı.

Ancak bu paylaşımını bir süre sonra kaldırdı.

ÇİLLER NEDEN GÜNDEM OLDU?

Eski Başbakan Tansu Çiller’in, Murat Kurum’a desteğini açıklamasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için destekliyor” diye konuşmuştu.

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