Özgür Özel Arapça tabelaları savununca yılın fotomontajı yapıldı

Düzenleme: Serkan Talan
Özgür Özel Arapça tabelaları savununca yılın fotomontajı yapıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde Arapça tabelalar ile alakalı üst üste açıklama yapmıştı. Özel’in Arapça tabelaları savunmasının ardından sosyal medyada Özgür Özel’i Arap kıyafetleri ile shoplayan bir fotoğraf gündem oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel son haftalarda Arapça tabelalar ile alakalı üst üste bu tabelaları savunan söylemlerde bulunuyor. Katıldığı bir televizyon programında Arapça tabelaların CHP’li Belediye Başkanlarının da katılımları ile sökülmesi, tabelaların sökülmesi hakkında alınan kararlara ilişkin açıklama yaparak: “Tabelada ne yazdığına bakmak da lazım. Bir insanın anadilinde anlamasını kolaylaştırıyorsa bu bir haktır. Ben belediye başkanlarımı da uyardım. Etkileşim alacağım diye artık Arapça tabelalara karışmayın. Arapça Kur’an dilidir, halk incinir” açıklamalarında bulunmuştu.

Özel, bu savunmaları karşısında sosyal medyada eleştirilerin odağında oldu ve en sonunda kendisini eleştiren bir fotomontaj görüntü ile gündeme geldi. Özel’in gündem olan fotomontaj görüntüsü şu şekilde:

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Eleştirilerin odağına oturan Özel, Soma’da gerçekleştirdikleri MYK sonrasında bir açıklama daha yaparak ülkede 6 milyona yakın vatandaşın anadilinin Arapça olduğunu ve Arapça’ya yapılan hürmetsizliğin o kişilere yapılan bir hürmetsizlik olduğunu aktarmıştı.

“KURAN DİLİ OLDUĞU İÇİN…”

Nevşin Mengü’nün sorularını yanıtlayan Özel, Arapça konusunda ortada 2 şey olduğunu belirtmişti. Bunlardan birisinin insanların Kur’an-ı Kerim dilinde yazılan dil olduğu için bilinçaltlarına bir mesaj gittiğini söylemişti.

Sığınmacıların yarattığı sıkıntıların farkında olduklarını aktaran Özel, belediye başkanlarının kendi elleri ile yırttığı tabelaların popülizm olduğunu ve bu konuda kendilerini uyardıklarını söylemişti.

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