CHP, İBB ve CHP'li belediyelere yönelik yapılan operasyonlar kapsamında başlattığı ve bugün 60'ıncısı gerçekleşen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini Şişli'de gerçekleştiriyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 200 gündür Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu.

"BİZİ SİYASİ AMAÇLARINA ULAŞMAK İÇİN, YARGILAMADAN CEZALANDIRIYORLAR"

İmamoğlu, mektubunda şunları söyledi,

"Değerli hemşehrilerim, sevgili İstanbullular… Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, gençlerimiz, çocuklarımız, elleri öpülesi büyüklerim… Bu şehrin, bu ülkenin namuslu, mert vatandaşları… 200 gündür sizlerden uzaktayım. Çarşıda, pazarda sizlerle karşılaşmayı, sohbet etmeyi özlüyorum. Sizleri dinlemeyi özlüyorum. Hep aklımdasınız, her birinize teker teker sarılıyorum,” sözleriyle başladı. “Ben ve çalışma arkadaşlarım, milli iradenin temsilcileri, seçilmiş belediye başkanlarımız, aylardır görevimizden ve sizlerden uzak tutuluyoruz. Bizler, hukuki bir davada yargılanmıyoruz. Bu, baştan sona siyasi bir davadır. Bizler yargılanmıyoruz. Bizi siyasi amaçlarına ulaşmak için, yargılamadan cezalandırıyorlar. Bizler, milletin siyasi iradesinin temsilcileriyiz. Bizler, milletin refah ve mutluluk, adalet ve hürriyet talebinin temsilcileriyiz. Bizden korkuyorlar, çünkü milletten korkuyorlar. Her derdin çaresi vardır ama, içine millet korkusu düşenler çaresizdir, zavallıdır.

“Resul Emrah Şahan kardeşimi ve diğer kıymetli il, ilçe belediye başkanlarımızı haksız, hukuksuz hapse atan zihniyete karşı aylardır, yılmadan direniyorsunuz. Cumhuriyetin ve demokrasinin, adaletin ve hürriyetin yanında dimdik duruyor ve tıpkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi haykırıyorsunuz: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir… Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Milletin egemenliğini gasp etmeye çalışanlar, yarattıkları ekonomik, siyasi, idari krizlerle ülkemizi bir uçuruma sürüklüyorlar. İktidar; demokrasiden, hukuktan uzaklaşıp zorbalaştıkça ekonomi düzelmez hale geliyor. Devlet; eğitim, sağlık, adalet, güvenlik gibi temel hizmetleri doğru dürüst yerine getiremez oluyor.

Tek bir şahsa göre dizayn edilmiş, ilk günden beri kriz üreten, bir avuç insanı zenginleştirirken milletin çoğunluğunu yoksullaştıran bu sistemi değiştireceğiz. Milletin değil, bir avuç insanın çıkarları için işleyen bu insafsız düzeni değiştireceğiz. Herkes için, her yerde, adaletin ve hürriyetin güvencesi olacak, tam demokratik bir rejim kuracağız. Herkese refah ve bereket getirecek, herkesin birbirini kendisine denk ve eşit gördüğü, insanca, hakça bir düzen inşa edeceğiz. Çıktığımız bu zorlu, acılı, meşakkatli yolun hedefleri, çok ama çok büyüktür. Milletimizin umutları, özlemleri, hayalleri ne kadar büyükse, o kadar büyüktür.

Bir avuç insana karşı, 86 milyonun gücüyle, 86 milyonun kardeşliğiyle başaracağız. Bu cennet vatanda özgür, mutlu ve onurlu yaşamak için, kim olduğumuz, nerede olduğumuz hiç fark etmeyecek. İstanbul Boğazı’nın kenarında… Dicle Nehri’nin kıyısında… İç Anadolu’nun bozkırında… Ege’nin ovalarında… Karadeniz’in ormanlarında… Akdeniz’in yaylalarında aynı imkanları, aynı fırsatları bölüşeceğiz. Ortak değerlerimize, ortak sorumluluklarımıza hep birlikte sahip çıkarak, sevinçleriyle hüzünleriyle aynı hayatı paylaşacağız. Birbirimize sarılıp, birbirimizden güç alacağız. Her şey çok güzel olacak. Milletime inancım, güvenim sonsuzdur. Sizleri çok seviyorum. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçilen belediye başkanının tutuklandığı ve yerine kayyum atanan Şişli'de önemli açıklamalarda bulunuyor.

Özel, 'Utangaç vatanım' şiirini okudu:

"Kaldır başını utangaç vatanım

Mutluluğuna birkaç fırça vuracağız

Bütün renklerle onurlu güzel yarınlar kuracağız

Saklında dursun umut

Yaranı bunlar saracaktır

Elimden tut eğme başını

Biliyorsun,

Hiç bir güzellik sensiz yaşanmayacak "

Özel konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

Konuşmasında Ekrem İmamoğlu'na selam vererek başlayan Özel, konuşmasında şunları söyledi,

"Bugün 60'ıncı kez hep beraber 60'ıncı eylemi yapmak üzere buradayız. Otobüsün üstünde bugün de Balıkesir'den Ahmet Akın evladınız var. Ama en gencimiz, yaşına rağmen 'Genel Başkanımın arkasındayım, partimin yanındayım' diyen Hikmet Çetin başkanım yok. Ona buradan selam olsun.

"YARGILANMAK DEĞİL YARGILAMAK İÇİN BEKLİYORUZ"

İnsanlara çocukları ile yakınları ile tehditler, sürgünler var. Sağlıkları ile tehdit etmek, ailelerinin gözyaşı önünde onlarla uğraşan bir anlayış var. Artık bu işin son bulmasını, iddianamenin ortaya çıkmasını ve yanıtlarını vermememizin zamanı geldi. Tam 200 gündür her sabah bir yalan uydurup üzerinde tepiniyorlar. Biz o iddianameyi bekliyoruz. Yargılanmak için değil yargılamak için bekliyoruz.

"ERDOĞAN PARTİSİNE GÜVENMİYOR"

AKP artık siyaset üretemiyor. Erdoğan mindere çıkmıyor, partisine güvenmiyor. 'Artık bana bunları yenecek başka bir kuvvet lazım' dedi ve bakan yardımcısını gönderip AKP Yargı Kollarını kurdu. Bugün Çağlayan Adliyesindeki Cumhuriyet Başsavcısı, Başsavcı değildir. Anayasaya göre siyasete atılırsa, aday adayı olursa oraya dönemez. Oysa hakimlik yaptığı adliyeden Ankara'ya gitti. Bakan yardımcısı oldu. Fevkalade siyasi bir görevi üstlendi. Sonra buraya geldi. Aldığı hiçbir karar, hiçbir soruşturma ne Anayasa'ya uygundur ne etiğe uygundur. Bugün bir partinin Yargı Kolları Genel Başkanlığından başka hiçbir görevi yapmamaktadır. Bu zulmü de onu atayana da hesabını soracağız.

"GİZLİ OLAN SORUŞTURMA EVRAKLARI YANDAŞ GAZETECİLERE SERVİS EDİLİYOR"

Mahkemeyi görecek hakimi etkileyecek şekilde konuşmaması gereken Başsavcıya HSYK hiçbir şey söylemiyor. Gizli olan soruşturma evrakları yandaş gazetecilere servis ediliyor. Arkadaşlarımızı perişan ettiler, boyun eğdirmeye çalıştılar. 200 günün sonunda hala iddianameyi hazırlamayıp basına bilgi notları yolluyorlar. Tuğla gibi iddianame hazırlıyormuş. Balyoz ve Ergenekon soruşturmalarına demişlerdi. Tuğla gibi iddianameyi Zekeriya Öz yazmıştı. Kuddisi Okkır'a kasa diyordu, cenazesini beş parasız Silivri Belediyesi kaldırdı. Ahmet Tatar'a suikastçı dediler, kendi yaşamına son verdi ve hiçbir alakası olmadığı ortaya çıktı. İlker Başbuğ'a terörist dediler, İlhan Selçuk'a darbeci dediler ama ne oldu ?Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Mehmet Haberal'a müebbet verdiler. Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Mehmet Haberal Meclis koridorlarında alnı ak, başı dik dolaşıyor. Tuğla gibi iddianame hazırlayan Zekeriya Öz, sıçan gibi kaçtı.

"ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 20 ZAM YAPMAYA HAZIRLANIYORLAR"

Asgari ücrete yüzde 20 zam yapmaya hazırlanıyorlar. 26 bin TL'ye geçinin demeye hazırlanıyorlar. Biz buna sessiz kalmayacağız. Zam vermeyenleri indireceğiz halkı iktidara getireceğiz.

"KÖTÜLÜKTEN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMEYEN BİR KORKAK VAR"

Türkan Saylan'ın evini basan polisin çocuğuna Çağdaş Yaşam burs verdi. Demek ki neymiş bizim gibi insanlar düşmanlarına benzemiyormuş. Bakın nasıl bir kötülükle karşı karşıyayız kimi görürseniz anlatın. Erdoğan, 5 güçlü rakibin içinden yüzde 23 oyla seçildiğinde kendisi hakkında dünya kadar soruşturma açıldı. Rüşvetle, irtikapla, terör örgütüne yardımla suçlandı. Bir gün kapısına polis gitti mi? Giden polis Emine Hanım'a 'Çekil Tayyip'i almaya geldik' diyor mu? Sorun bakalım, bir gün Vatan Emniyette tutuldu mu? Bir gün tutuklu yargılandı mı? Yargıtay cezasını onaylandı, Pınarbaşı Cezaevi'nden aranarak çağrıldı. Bir polis kolundayken fotoğrafı servis edildi mi? Bu tarafta evini arayan polisin çocuğunu 5 sene okutacak yapıda birisi Türkan Saylan, bu tarafta kendine yapılmayanı 30 sene sonra rakibine yapan, 17 yaşındaki çocuğun diplomasını 31 yıl sonra iptal ettiren, kötülükten başka bir şey düşünmeyen bir korkak var.

"MİLLETİN GÖZÜNDEN DE GÖNLÜNDEN DE DÜŞTÜN"

Sen rüşvetten, irtikaptan, zimmetten yargılanırken iktidar olmak yardımına yetişti. Lehinde oy verenleri AYM'ye taşıdın. Sana yapılmayanları arkadaşlarımıza yaptığını millet görüyor. Milletin gözünden de gönlünden de düştün. 1 ay sonra birbirinin gözlerine bakamayacak diyordu. Nasıl iddialı iftira. Dilek Hanım'ın gözüne bakalım. 1 ay dedin 6 ay 20 gün geçti. Ben Şişli'de on binlerin yüzüne bakıp söylüyorum, Arkadaşlarımız masumdur.

"BİR YANDA BİR DAMAT, BİR OĞLAN BİR DE TİKTOK'ÇU HAKAN BİRBİRLERİNİ YİYORLAR"

Bizi birbirimize düşürmek için kayyum denediler, iftiracıları denediler. CHP dimdik ayaktadır. Ama bir yanda bir damat, bir oğlan bir de TikTok'çu Hakan birbirlerini yiyorlar. Manşetlerden operasyon çekenler CHP'yi karıştıramazsınız. Biz birbirimizden ayrılmayız. CHP bu ülkenin son kalesidir. Ele geçmez.

ESPRESSOLAB BOYKOT LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Özgür Özel, 19 Mart tarihinden sonra boykot listesinde bulunan EspressoLab'ın boykot listesinden çıkarıldığını açıkladı.

Özel, yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"Biz Saraçhane'de 1 milyonken o meydanı görenler vardı bir de o meydanı görmezden gelenler vardı. Görmezden gelenlere dedik ki bizi görmeyeni biz de görmeyeceğiz. O meydanı görmeyen NTV'yi hatırlıyor musunuz? Reytingler 2,5'tu en son reytingi 0,47. Beter olsun. Boykot listeleri yayınladık. İzlemeyin, alışveriş yapmayın. Liste uzadı. Biz boykot dediğimizde bir talep yükseldi. Bir kahve zinciri için dediler ki kampüslere geldi, kahveleri zincirleştirdi, fiyatları arttırdı. Bizimle görüşmek istediler, gençlere yönlendirdik. O kahve zinciri kampüslerde ve tüm ülkede cirosu 1/10'a düşmüş. Kampüslerdeki fiyatları düşürmüşler, gençler kabul etmedi. Hangi kampüsteysek bütün karımızı 19 Mart'ta zarar gören öğrenciye burs olarak, maaşı kesilenler için oluşturulan fona aktarıyoruz. CHP olarak kurumsal boykot listesinden çıkardık. Takdir gençlerin. Bize yan bakanı protesto etmeye devam edeceğiz."